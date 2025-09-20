Miley Cyrus dedica emotiva canción a su padre Billy Ray Cyrus

Miley Cyrus lanzó una nueva canción dentro de la edición de lujo de su álbum visual ‘Something Beautiful’, escrita como un homenaje personal y reconciliador dirigido a su padre, la leyenda del country Billy Ray Cyrus.

La artista no solo ha compartido la pista, sino que abrió su corazón en redes sociales para explicar el profundo significado detrás de esta composición.

En una publicación de Instagram el viernes 19 de septiembre —horas después del lanzamiento del álbum ampliado—, Miley describió la canción como “una ofrenda de paz” para alguien a quien “perdió por un tiempo, pero a quien siempre amó”. “En mi experiencia, el perdón y la libertad son lo mismo”, escribió.

La canción, titulada ‘Secrets’, cuenta con la colaboración de dos íconos musicales: Lindsey Buckingham, exguitarrista de Fleetwood Mac, y Mick Fleetwood, su legendario baterista. “Gracias a Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood por darle magia a la música”, agradeció Miley, antes de rematar con un mensaje directo y conmovedor: “Esta canción es para mi papá”.

Canción con toque poético

El video que acompaña la canción refuerza su tono íntimo y poético. Miley aparece con un tocado blanco vaporoso y un vestido etéreo a juego, alternando con un look más oscuro: un vestido negro y una máscara brillante que evoca misterio y vulnerabilidad.

En la letra, canta con deseo y entrega: “Oh, quiero ser la indicada, quiero ser la indicada / Dondequiera que corras / Sabes que te seguiré”, expresando un amor incondicional que no busca posesión, sino conexión.

En la estrofa siguiente, profundiza en la paradoja del amor verdadero: “El amor no es una prisión / No soy una guardiana, no / Así que incluso cuando te abrazo / No te encerraré”.

Billy Ray Cyrus, por su parte, no ha escatimado en mostrar su orgullo y emoción. Desde antes del lanzamiento, el cantante promocionó la canción en redes sociales.

El martes 16 de septiembre escribió: “¡Estoy deseando que todos la escuchen completa! ¡Es increíble!”. Y el día del estreno, añadió: “El mejor regalo de cumpleaños que un padre podría pedir. Gracias, @MileyCyrus, por ‘Secrets’… una canción que sale directamente de tu corazón y llega al mío”. También destacó la magia de contar con Buckingham y Fleetwood, y compartió recuerdos familiares que subrayan lo valioso de su historia juntos.

