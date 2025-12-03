Miley Cyrus revela las razones por las que ocultó su compromiso con Maxx Morando

La cantante Miley Cyrus, de 33 años, está en boca de todos, luego de que se difundiera que ya se comprometió con Maxx Morando, su novio desde hace cuatro años.

Su compromiso quedó al descubierto durante el estreno de la película ‘Avatar: Fire and Ash’, en donde ella lució orgullosa su espectacular anillo en plena alfombra roja.

Si bien el nuevo status de su relación salió a la luz este lunes, la realidad es que Miley y Maxx habían optado quedarse ese momento para ellos, por lo que se desconoce cómo ella dio el: ’Sí, acepto’.

Lo que ya se sabe es que ambos tenían la intención de quedarse lo vivido para ellos y su privacidad, tal y como la propia Miley lo hizo saber en entrevista.

“El detalle que puedo compartir es que, para nosotros, mantener nuestra privacidad es algo que me ha sorprendido”, dijo Miley sobre su compromiso, el cual tomo por sorpresa a todos.

En la misma conversación aplaudió la madurez que tiene a sus 33 años, la cual, asegura, se convirtió en su mejor aliada para mantener este momento tan íntimo para ellos.

“Creo que también se debe a que soy mayor y soy más protectora de lo que estoy abierta a compartir”, dijo escuetamente la también actriz.

Miley, quien prestó su voz para “Dream as One”, la la banda sonora de la nueva entrega de ‘Wicked’, comparó su vida personal con la trama de la cinta, con lo que evitó dar mayor información sobre lo suyo con Maxx.

“(La película) trata sobre el amor, la resiliencia familiar, una especie de reconexión y esa idea de ser más fuertes juntos. Pensé que era perfectamente temática y se alineaba con el momento en el que estoy ahora en mi vida”, concluyó Miley, quien no reveló mayores detalles de su próxima boda.

