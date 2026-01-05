20 años de Hannah Montana: Disney prepara una celebración junto a Miley Cyrus

El fenómeno que marcó a toda una generación está por cumplir dos décadas. Disney y Miley Cyrus confirmaron que trabajan en una celebración sin precedentes para conmemorar el 20 aniversario de Hannah Montana, la serie que en 2006 catapultó a la cantante al estrellato mundial.

​La noticia, que paralizó las redes sociales, llega tras meses de especulaciones. Fue la propia artista quien, en declaraciones recientes, aseguró que está dedicando gran parte de su tiempo a idear la mejor forma de honrar al personaje.

“Estamos trabajando muy duro en ello. Es una celebración muy especial para todos nosotros”, afirmó la ganadora del Grammy, quien hace apenas un año fue nombrada oficialmente “Leyenda Disney” en la convención D23.

​El “Hannah-versary”: lo que se sabe hasta ahora

Aunque muchos detalles se mantienen bajo estricto secreto, Disney comenzó a calentar motores para celebrar los 20 año de la emblemática serie.

Bajo el concepto de “Hannah-versary”, los planes incluirían desde un especial de televisión hasta posibles eventos en vivo en escenarios como el Madison Square Garden, en Nueva York. Nada confirmado aún.

​Los rumores también apuntan a un posible reencuentro del elenco original, integrado por figuras como Emily Osment y Billy Ray Cyrus.

La intención de Miley es clara: que los seguidores se sientan reconocidos tras veinte años de lealtad. “Quiero que sea algo significativo y reflexivo, acorde al crecimiento que hemos tenido tanto los fans como yo”, señaló la cantante de 33 años.

