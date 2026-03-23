En fotos: así se vivió el estreno del especial del 20 aniversario de “Hannah Montana”

La magia de Hannah Montana volvió a tomar Hollywood por una noche, y Miley Cyrus fue la gran protagonista. La actriz y cantante de 33 años deslumbró con un espectacular vestido plateado en la alfombra del estreno del especial conmemorativo por el 20 aniversario de la icónica serie, celebrado el lunes por la noche en Teatro El Capitán de Hollywood.

Cyrus, quien saltó a la fama mundial interpretando a Miley Stewart y su alter ego Hannah Montana, no estuvo sola en esta celebración.

La noche sirvió como un emotivo reencuentro para varios miembros del elenco original, que acompañaron a la estrella en la alfombra roja. Entre los asistentes se encontraban Jason Earles (Jackson Stewart), Moises Arias (Rico Sauve), Cody Linley (Jake Ryan), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt) y Shanica Knowles (Amber Addison).

Sin embargo, la reunión tuvo una ausencia notable: la de Emily Osment, quien dio vida a Lilly Truscott, la inseparable mejor amiga de Miley en la ficción.

Osment no pudo asistir al evento y, a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, explicó los motivos que la llevaron a perderse esta celebración tan especial estaban ligados a la grabación de la serie en la que participa “Georgie & Mandy’s First Marriage”, de HBO.

Sobre el especial de Disney

El especial, que se estrenará el 24 de marzo en streaming a través de Disney+ y Hulu, promete ser un viaje nostálgico para los fans. Grabado en directo ante un público presente, el programa ofrecerá interpretaciones de clásicos como “Best of Both Worlds”, así como material de archivo inédito de la aclamada serie.

La velada también contará con la presencia de los padres de Miley en la vida real, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, quienes fueron pilares fundamentales en la serie. Además, la conductora del podcast “Call Her Daddy”, Alex Cooper, será la encargada de guiar una entrevista en profundidad con Miley Cyrus, en la que la artista reflexionará sobre su paso por la serie y el legado que esta ha dejado a dos décadas de su estreno.

¡Mira las fotos del estreno!

Miley Cyrus deslumbró con su vestido de color plateado y con un estampado de la serie que la llevó a la fama.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Miley Cyrus y su madre Tish Cyrus-Purcell en la premier de “Hannah Montana 20th Anniversary Special. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Shanica Knowles, Anna Maria Pérez de Tagle, Miley Cyrus, Cody Linley y Jason Earles en la premier de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Alex Cooper del podcast “Call Her Daddy” y Miley Cyrus durante la permier de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

El prometido de Miley Cyrus, Maxx Morando y ella posan en el “Hannah Montana 20th Anniversary Special” en el El Capitan Theatre in Los Ángeles.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Maxx Morando, Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Dominic Purcell, Brandi Cyrus, Matt Southcombe y Joseph Purcell en la premier de “Hannah Montana 20th Anniversary Special”.

Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

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