Miley Cyrus es captada usando la icónica peluca de Hannah Montana en Los Ángeles

La fiebre por el regreso de Hannah Montana alcanza su punto máximo. A solo unas semanas del estreno del especial por el 20 aniversario en Disney+, Miley Cyrus fue sido vista en las calles de Los Ángeles luciendo la inconfundible peluca rubia de su álter ego, desatando la locura entre los fans que crecieron con la serie.

Este fin de semana en Malibú, la cantante y actriz fue captada conduciendo un vehículo mientras formaba parte de un equipo de filmación. Tal y como publica el portal Deuxmoi, las imágenes muestran a Cyrus con el característico cabello largo y lacio de la famosa estrella del pop adolescente, un look que no vestía desde el final de la serie en 2011.

Más que una simple entrevista

Aunque inicialmente se especuló con la posibilidad de un concierto único, Disney+ confirmó que el proyecto titulado ‘Hannah Montana: El Hannahversario’ será un especial de entrevistas grabado frente a una audiencia en vivo en estudio. La encargada de conducir la velada será Alex Cooper, la popular presentadora del pódcast ‘Call Her Daddy’.

Según el comunicado oficial de la plataforma, el especial ofrecerá una conversación íntima y profunda con Miley Cyrus sobre la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop y el impacto que ha tenido en generaciones de fans en todo el mundo.

El evento promete ser mucho más que una simple charla. Los espectadores podrán disfrutar de imágenes de archivo nunca antes vistas y ver cómo algunos de los escenarios más emblemáticos de la serie cobran vida, incluyendo la acogedora sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de Hannah Montana, repleto de pelucas y brillantes vestuarios. El comunicado también anticipa la reaparición de algunas “notas” musicales familiares que marcaron una época.

En un emotivo comunicado, Miley Cyrus expresó su gratitud por el cariño perdurable del público: “Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este ‘Hannahversario’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años“.

El especial ‘Hannah Montana: El Hannahversario’ llegará a la plataforma Disney+ el próximo 24 de marzo.

