Miley Cyrus es nombrada “Leyenda Disney”

Miley Cyrus se dio a conocer mundialmente por el personaje titular en la serie de televisión “Hannah Montana”, y ahora fue reconocida con el premio Disney Legend, durante el último día de la Expo D23. Es la artista más joven en obtener tal distinción.

Durante la ceremonia, la cantante country Lainey Wilson presentó a Cyrus, quien no pudo contener las lágrimas al dar su discurso de agradecimiento: “Voy a dejar que todos conozcan un pequeño secreto de Disney Legend. Soy la única que les dice lo que se supone que no deben saber. Y lo que quiero decir es que las leyendas también se asustan. Tengo miedo en este momento, pero la diferencia es que lo hacemos de todos modos, y todos ustedes pueden hacer eso todos los días. Es legendario tener miedo y hacerlo de todos modos. No existe el fracaso cuando lo intentas”.

Aunque a Miley le costó trabajo dejar atrás la imagen que mostraba en Disney Channel, siempre ha reconocido que la serie de televisión sobre una adolescente que lleva una doble vida le dio fama a nivel mundial. “En 2005, Disney tenía la misión de reconstruir la empresa. Por eso nos contrataron a Bob Iger y a mí. Sigo aquí orgullosa de haber sido “Hannah Montana”. Este premio está dedicado a Hannah y a todos sus increíbles y leales seguidores, y a todos los que han hecho realidad mi sueño”.

Poco después la cantante acudió con Mickey Mouse para firmar una placa y plasmar sus huellas en el reconocimiento de “Leyenda Disney”. Otros famosos que recibieron el premio este año fueron Colleen Atwood, Angela Bassett, Martha Blanding, James L. Brooks, James Cameron, Jamie Lee Curtis, Steve Ditko, Harrison Ford, Mark Henn, Frank Oz, Kelly Ripa, Joe Rohde y John Williams.

