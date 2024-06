Miley Cyrus habló sobre su padre Billy Ray: “Heredé su narcisismo”

La cantante Miley Cyrus fue la invitada en el primer episodio de la nueva temporada de “My Next Guest Needs No Introduction”, el programa de entrevistas del periodista David Letterman. Ella habló sobre la relación que tiene con su padre Billy Ray Cyrus, aunque no comentó si se mantiene en contacto con él.

Cuando Letterman tocó el tema, diciendo: “Aquí no hay distanciamiento con tu padre. ¿Es simplemente la forma en que se juegan las cosas?”, Cyrus respondió: “Creo que lo que es tan hermoso es que mis padres atendieron a sus hijos. Mis padres nos atendieron y sacrificaron mucho por nosotros. Todo lo que soñamos, ellos lo hicieron posible”. (Billy Ray Cyrus se divorció el año pasado de Tish Finley, madre de Miley, tras más de 30 años de relación).

La artista de 31 años dijo sentirse satisfecha de que su padre (quien tuvo éxito como cantante en la década de los 90) le enseñara muchas cosas sobre el medio del espectáculo: “Estoy agradecida de poder verlo antes que yo. Casi me ha dado este mapa. Y hay un mapa de qué hacer y qué no hacer, y él me ha guiado en ambas cosas…También heredé el narcisismo de mi padre”.

La entrevista fue grabada mucho antes de que Billy Ray Cyrus comenzara a tener problemas con su actual esposa, la cantante Firerose, a quien le solicitó el divorcio hace unos días. Miley también habló sobre lo diferentes que son sus padres en cuanto a personalidad: “Mi papá, como creativo y como artista en la forma en que funciona su cerebro, siempre me ha hecho sentir más segura en mi propia mente, porque somos muy similares en nuestras ideas. Así que creo que heredé de él gran parte de su perspectiva sobre la realidad y la vida, más que la forma en que me criaron, que en realidad fue mi madre. Honestamente, mi mamá es mi heroína”.

Muchos se ha hablado acerca de que Miley Cyrus no mantiene una amistad con cantantes famosas o actrices de Hollywood, y ella por fin habló al respecto: “No soy parte muy activa de la comunidad de otros artistas y celebridades. Simplemente no los siento como mi gente cuando estoy en ese espacio. Hay ciertas artistas, como Beyoncé, a quien conozco desde hace mucho tiempo”.

En ese sentido, la intérprete le comentó a Letterman que muchas veces desearía ser como “Hanna Montana”, el personaje de Disney Channel que le dio fama mundial hace casi dos décadas: “Mi vida perfecta sería como la sinopsis de mi programa de televisión. Sería ser normal de día y una superestrella de noche, y uno de mis deseos es viajar por el mundo de forma anónima”. “My Next Guest Needs No Introduction” ya está disponible en la plataforma Netflix.

