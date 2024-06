Miley Cyrus revela que ha desarrollado un miedo a presentarse en público

Miley Cyrus reveló que desde hace cuatro años ha desarrollado un miedo a presentarse en un escenario y cantar ante miles de personas, lo cual atribuye a haber estado aislada durante la pandemia.

La cantante de 31 años fue entrevistada para la revista W, y dio más detalles al respecto: “Actúo por miedo. No siempre tuve el miedo que tengo ahora a presentarme ante personas y cantar. Pero de pasar dos años sola y no ver más que a una persona al día durante el encierro, a saber que millones de personas ven la entrega de los premios Grammy es un gran shock para el sistema nervioso”.

Aunque Miley lució espectacular la noche en que recibió esos reconocimientos y se mostraba muy segura de sí misma, lo cierto es que ella intentaba comportarse con naturalidad, como cuando era adolescente o en la época en que acudía a muchos eventos masivos para promocionar su álbum Wrecking Ball: “Escribí en un “pizarrón mental” que quería presentarme en los Grammy con una confianza infantil, como cuando un niño no tiene miedo de sumergirse en lo más profundo o hacer una voltereta hacia atrás, porque no sabe lo que hay al otro lado. Mi yo de 12 años salió a jugar”.

Ese miedo a presentarse ante el público también podría haber sido una de las razones por las que Cyrus dio a conocer (en mayo de 2023) que no haría una gira de conciertos para promover su exitoso disco Endless Summer Vacation. Ella comentó entonces lo siguiente: “Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. También no es natural. Te aísla mucho, porque si estás frente a 100,000 personas después estás sola”.

En las fotos para la publicación, Miley sacó su faceta de modelo y lució varios atrevidos atuendos que dejaron ver sus tatuajes; agregó que, independientemente del miedo que siente ahora, eso es algo que le sucede a todo artista: “Cualquiera que alguna vez se haya puesto en posición de ser observado o juzgado es valiente. No importa si son ocho personas u ocho millones de personas, ese miedo está ahí. Antes de subir al escenario de los Grammy, justo cuando el telón estaba a punto de levantarse, gritaba: ‘¡Soy libre!’ Cuando tenía 20 o 21 años, podría haber sonado más como: ‘¡No lo hago!’ Me importa un c***** lo que piense la gente'”.

Por último, Miley reveló una extraña costumbre que tiene al ponerse en forma: “Mi mantra es como el de cualquier atleta: “Practica como te desempeñas”. Por eso entreno con tacones. El gimnasio parece muy duro, pero también tengo mis zapatos de tacón Gucci color marfil porque me recuerdan a Marilyn Monroe. La mayoría de las veces entreno con tacones. Estoy interesada en feminizar el espacio de entrenamiento, porque gran parte del equipo de entrenamiento es feo”.

Sigue leyendo: