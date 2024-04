Resurge un video en el que Miley Cyrus le enseña a Joaquin Phoenix quién es Lady Gaga

El 10 de abril se estrenó el trailer de la película “Joker: Folie a Deux”, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Sin embargo, hay otro video del actor que se ha viralizado en las últimas horas, pero no lo muestra con esa cantante, sino con Miley Cyrus, quien le enseña quién es la intérprete de éxitos como “Just Dance” y “Rain On Me”.

En el clip -grabado en 2010 para la asociación sin fines de lucro To Write Love On Her Arms– Phoenix le pregunta a Cyrus a qué se dedica, y ésta contesta: “Soy una cantante y actriz. Me gusta hacer giras y algunas veces bailar”.

14 years ago, Miley Cyrus educated Joaquin Phoenix on Lady Gaga and now we have the Joker 2. Thank You Miley.pic.twitter.com/GDEWl2WvvH — Miley Cyrus Updates (@MileyCyrusBz) April 10, 2024

El actor lanzó otra pregunta a Miley: “¿Algún tipo especial de baile?” Y ella dijo: “Lady Gaga. ¿Sabes quién es Lady Gaga?” Un poco nervioso Joaquin le contestó: “Muy bien. Ella tiene la canción “Everybody Goes Up”. También hace una llamada “Two Lashes At a Time”“. Pero Miley le indica su error y comienza a hacer la coreografía del tema “Bad Romance”, a lo que Phoenix comenta: “No conozco esa canción”.

Joaquin Phoenix no imaginaba que 13 años después trabajaría con Lady Gaga en “Folie a Deux”, uno de los filmes más esperados de 2014. Ella compartió en su cuenta de Instagram el póster promocional, que muestra a los dos personajes (The Joker y Harley Quinn) bailando; el post ha obtenido más de dos millones de likes.

“Joker: Folie a Deux” se estrenará en Estados Unidos el 4 de octubre. Es una cinta de corte musical, con acción y violencia; también presentará muchas canciones, como “That’s Entertainment” y “What The World Needs Now Is Love”. El director Todd Phillips declaró estar muy satisfecho con la interpretación de Lady Gaga como Harley Quinn: “Elegimos a Gaga porque es mágica. Fui productor de la película “A Star Is Born”…Esa fue la primera vez que realmente la conocí y pude ver su trabajo. Mientras escribíamos este guión, Scott (Silver), con quien trabajé, seguía refiriéndose a ella”.

