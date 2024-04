Se estrena el trailer de la película “Joker: Folie a Deux”, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga

En 2019 Joaquin Phoenix impresionó al público con su interpretación de Arthur Fleck en la película “Joker”, y al año siguiente obtuvo el premio Oscar como Mejor Actor. Ahora ha causado sensación el estreno del trailer de la esperada secuela, “Joker: Folie a Deux”, en la que lo acompaña la cantante Lady Gaga como Harley Quinn.

El avance muestra a esos dos personajes de DC Comics en el manicomio Arkham, y poco después bailando en un escenario el clásico “What The World Needs Now Is Love”. No hay más detalles acerca del argumento, pero desde que se anunció la producción de la película el director Todd Phillips informó que sería de corte musical.

“Joker: Folie a Deux” se estrenará en Estados Unidos el 4 de octubre; completan el reparto principal Catherine Keener, Brendan Gleeson y Steve Coogan. El rodaje duró cinco meses (de diciembre de 2022 a marzo de 2023), y desde entonces el director ha compartido con los fans fotografías que muestran a Phoenix y Lady Gaga en distintas escenas, así como el póster oficial.

Desliza para ver todas las fotos

Variety dio a conocer que varias de las canciones en la película contarán con un arreglo moderno de Hildur Guonadottir, la compositora islandesa que también trabajó en el primer filme de “Joker”. Uno de los temas que se incluirán es “That’s Entertainment”, que hizo famoso Judy Garland, pero también podrían agregarse canciones especialmente escritas para la película e interpretadas por Gaga.

Sigue leyendo: