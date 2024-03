Miley Cyrus aparece en una fiesta privada y estrena una canción dedicada a su madre Tish

El año pasado Miley Cyrus dio a conocer que no haría una gira para promover su álbum Endless Summer Vacation, pero eso no le impedía presentarse en eventos privados. Ahora causó sensación al interpretar varias canciones en una fiesta que se llevó a cabo en el Hotel Chateau Marmont, de West Hollywood.

La artista lució al máximo su figura usando un body negro y leggings de vinil con estribo. Entre los tracks de su set list no podía faltar “Flowers” (en una versión distinta a la del álbum) y una balada que dedicó a su mamá, Tish Cyrus. El presentador David Letterman también estuvo presente en el evento.

En días recientes varios medios dieron a conocer que Noah, hermana de Miley, tuvo un romance con el actor Dominic Purcell, antes de que éste se casara -en 2023- con Tish. Según la revista People la ex protagonista de la serie “Hanna Montana” no estaba enterada de eso, pero hasta el momento ella no ha hecho ningún comentario al respecto.

Miley ha vuelto a explotar su faceta de modelo, pues acaba de estrenarse la campaña de gafas de la firma Dolce & Gabanna. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el promocional, que la muestra usando lencería de color negro.

La cantante de 31 años también ha regresado a la escena musical con un nuevo sencillo, titulado “Doctor (Work It Out)”, producido por Pharrell Williams y que originalmente fue grabado durante las sesiones para su álbum Bangerz de 2013. Ella siempre consideró que sus fans deberían conocer esa canción, y a una semana de haberse estrenado se ha convertido en un éxito.

