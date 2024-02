Billy Ray Cyrus podría estar buscando una reconciliación con su hija Miley Cyrus

Durante mucho tiempo Miley Cyrus aparecía en eventos acompañada de su padre, el cantante de música country Billy Ray Cyrus. Pero desde hace meses ella ya no lo ha mencionado en entrevistas; ahora él podría estar buscando una reconciliación, para poner fin a ese distanciamiento.

Los rumores sobre sus problemas surgieron de nuevo cuando Miley no mencionó a Billy en su discurso de agradecimiento en la pasada entrega de los premios Grammy, evento al que acudió acompañada de su madre Tish Cyrus. Un informante comentó a la revista US Weekly que la cantante “es muy cercana a su madre y la apoya. Los chicos han elegido en qué bando estar, pero los amigos esperan que la ruptura no dure para siempre”.

Billy Ray y Tish se casaron en 1993, pero tiempo después su relación comenzó a ser inestable; finalmente se divorciaron en 2022. Miley estuvo presente con dos de sus hermanos -Trace y Brandi- en la boda de su madre con el actor australiano Dominic Purcell, celebrada en agosto del año pasado, pero los otros integrantes de la familia, Noah y Braison, habrían optado por no asistir.

Esa ruptura de la familia podría ser la razón principal por la que ahora Billy Ray (quien se casó en octubre de 2023 con la cantante australiana Firerose) haya contactado a su hija para felicitarla por sus recientes logros profesionales, pero hasta el momento Miley no sigue a su padre en Instagram.

El único comentario de la cantante en el que ha hecho referencia a Billy Ray fue durante uno de los videos que publicó en TikTok para promover su álbum Endless Summer Vacation. Miley dijo: “Mi papá creció de manera opuesta a mí, así que creo que ahí es donde la relación entre mi padre y yo con la fama y el éxito es tremendamente diferente. El hecho de que él se sintiera amado por una gran audiencia lo impactó emocionalmente más que a mí. Cuando él se siente especial o importante es como curar una herida de la infancia, y siempre me ha hecho sentir como una estrella”.

