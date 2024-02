La madre de Miley Cyrus consideró internarse en un manicomio tras su divorcio

No es común que Tish Cyrus hable detalladamente de su vida privada, pero ahora lo hizo en el podcast “Call Her Daddy”, revelando varios problemas por los que ha pasado, de los cuales destacó el momento en el que consideró ser ingresada en un manicomio, pues estaba sumida en una crisis psicológica.

La madre de la cantante Miley Cyrus se sinceró al hablar de esa experiencia, ocurrida en 2020 tras la muerte de su madre y su divorcio del cantante Billy Ray Cyrus: “Fue una locura, porque, sinceramente, mis dos mayores miedos en la vida eran estar sola y que mi madre falleciera. Pensé: ‘No sé si sobreviviré cuando mi madre muera’. Y honestamente, tuve un mes de crisis psicológica total. Fue lo peor. No era bueno. Simplemente escondí los problemas relacionados con mi madre debajo de la alfombra, luego llegó el divorcio y estaba llamando al doctor (Daniel) Amen y diciendo: ‘¿Puede por favor llevarme a un manicomio?”

Tish agregó que en esos momentos se encontraba con una depresión severa: “No podía comer. No podía dormir. No podía dejar de llorar. Literalmente pesaba como 130 libras. Decía: ‘No tengo a mi madre, y tampoco tengo a mi esposo, que ha estado casado conmigo durante 30 años. Dios santo, tengo miedo. Realmente durante ese período revisé bien mi vida y qué iba a hacer… Hacía mucho tiempo que no estaba en un buen lugar; creo que dejé de tener miedo a estar sola”.

El doctor le recomendó que no pensara en internarse en un hospital y que tomara las cosas con más calma. Hace dos años Tish se divorció, y en agosto de 2023 se casó con el actor Dominic Purcell; en cuanto a Billy Ray, está casado con la cantante australiana Firerose, quien por cierto, es un año mayor que Miley. “Literalmente tomé la decisión de seguir adelante con mi vida, funcionó para bien. Nunca toleraré la falta de respeto. Ni siquiera lo sabía, hasta que tuve una nueva relación, que podía haber tanto respeto, así como el poco respeto que había en mi matrimonio anterior, en ambas partes”.

El martes 6 de febrero Tish Cyrus publicó en su cuenta de Instagram dos fotografías que la muestran con su hija, a quien acompañó a la entrega de los premios Grammy. También escribió un largo mensaje en el que expresa el orgullo que siente por la cantante: “Verte actuar a lo largo de los años ha sido un sueño hecho realidad. No hay un momento en el que subas al escenario en el que no esté completamente asombrada por ti…Me encanta ser tu mamá y manager…A través de la gracia de Dios hemos hecho que funcione maravillosamente….¡Estoy muy agradecida no sólo de trabajar codo con codo contigo, sino también con tu increíble equipo!…¡Cada persona con la que trabajamos es FAMILIA y los amo muchísimo! ¡Estamos más que bendecidos! Te amo pequeña…¡Felicidades por la noche de los Grammy! Absolutamente los MATASTE ❤️ Miley Cyrus“.

