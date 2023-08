Miley Cyrus revela la extenuante agenda de trabajo que tenía al trabajar en la serie “Hannah Montana”

En su más reciente sencillo “Used to be young” Miley Cyrus canta acerca de muchas de sus experiencias personales, y con ese motivo principal se ha dedicado a publicar en TikTok una serie de videos en los que recuerda pasajes de su carrera. Ahora habló sobre su trabajo en Disney Channel, específicamente en la serie de televisión “Hannah Montana”, en la que llevaba el rol protagónico que la convirtió en una estrella a nivel mundial.

La cantante de 30 años describió uno de sus días de trabajo de aquellos tiempos, en los cuales debía de cubrir una extenuante agenda: “Viernes, enero 5; probablemente tenía 12 o 13 años. 5:30 AM: Maquillaje y peinado en mi hotel; 7 AM pasan por mí; 7:15 AM estoy en el noticiero; 7:45, 8:15 y 8:45 AM otras entrevistas; 9:30 a 11 AM una reunión con editores. Luego una entrevista en la que los reporteros son estudiantes de quinto grado. De regreso al hotel tengo un almuerzo y entrevista con mi papá. A las 2:40 PM una sesión de fotos para la revista Life“.

Sus compromisos no terminaban ahí: “Otra entrevista y sesión de fotos de 3 a 5 PM; a las 6 PM una entrevista online para niños, seguida de otra a las 6:15. Al otro día todo comienza a las 7 AM y termina a las 7:30 PM, cuando vuelo a casa, probablemente para hacer el programa “Hannah Montana”, por lo que el lunes tengo que estar lista de nuevo en la mañana para trabajar”. Aludiendo al título de su más reciente álbum Endless summer vacation y a su decisión de no hacer giras, Miley terminó el clip diciendo: “Soy muchas cosas, pero floja no soy. Así que creo que esta niña merece unas pequeñas vacaciones de verano interminables”.

