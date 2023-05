Miley Cyrus publica un mensaje acerca de su retiro de las giras: “No quiero dormir en un autobús andando”

Hace algunos días se dio a conocer una entrevista que Miley Cyrus concedió a la revista Vogue (en su edición británica), en donde anunció que ya no hará extensas giras para promocionar su álbum Endless summer vacation: “Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. También no es natural. Te aisla mucho, porque si estás frente a 100,000 personas después estás sola”.

Esas declaraciones causaron cierta polémica entre sus fans, por lo que ahora la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un largo mensaje aclarando el motivo de su decisión: “Me siento conectada con mis fans ahora más que nunca. Cuando yo gano, ganamos. Aunque no los vea cara a cara en un concierto, mis fans están en mi corazón…Actuar para ustedes han sido algunos de los mejores días de mi vida, y continuaremos este viaje juntos como lo hemos hecho durante las (casi) últimas dos décadas”.

La cantante fue muy clara al señalar que “esto no tiene nada que ver con una falta de aprecio por los fans…simplemente no quiero prepararme en un cuarto de guardarropa, lo cual es la realidad en una vida en el camino…No quiero dormir en un autobús andando. No es lo mejor para mí ahora, y si han estado siguiendo mi carrera saben que siempre cambio, y que la forma en que opino sobre eso podría cambiar también. Los amo por siempre. Es simplemente que estoy en mis vacaciones de verano sin fin”.

