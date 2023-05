Miley Cyrus se luce en la portada de la revista Vogue, usando atrevidos atuendos

Miley Cyrus ha vuelto a acaparar las miradas, pues aparece en la portada del más reciente número de la revista Vogue (en su edición británica), luciendo su escultural figura en varios atrevidos outfits, como un conjunto de lencería en color verde y con cintas. En las fotos también destaca que ahora lleva su cabello ondulado. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

En una imagen en blanco y negro (tomada por el famoso fotógrafo Steven Meisel) la cantante de 30 años aparece usando un body de corte alto y luciendo los tatuajes de su cuerpo; ella está disfrutando esta nueva etapa en su carrera, pero también reflexionó sobre sus inicios: “Ahora que soy un adulto me doy cuenta de la dureza con la que me juzgaron los adultos cuando era niña, y yo nunca juzgaría así a un niño”. View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue)

En un video que publicó en YouTube, Miley (quien acaba de lanzar su sencillo “Jaded”) analizó un total de 17 outfits que ha lucido a lo largo de su carrera, entre los que destacan el body negro que usó para la foto de portada de su álbum Endless summer vacation y uno que mostraba la cara de un oso teddy, que lució en su polémica actuación de los MTV VMAs de 2013.

