Miley Cyrus posa en el bosque, usando un pequeño traje de baño dorado

Miley Cyrus dio una sorpresa a sus fans, pues publicó en Instagram un video que la muestra usando un traje de baño de corte alto y en color dorado, mientras posa en el bosque y luce su tonificado cuerpo; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Mil millones de gracias. Los amo”.

De esa forma fue como Cyrus -de 30 años- celebró otro de sus logros gracias al sencillo “Flowers”, pues el 4 de mayo ese tema se convirtió en la canción que ha superado más rápido los mil millones de streamings en la historia de Spotify. Esa plataforma, a través de su cuenta en esa red social, reconoció el récord impuesto por la cantante. View this post on Instagram A post shared by Spotify (@spotify)

A pesar de que Miley promociona actualmente otros dos sencillos del álbum Endless summer vacation (“River” y “Jaded”), la popularidad de “Flowers” se mantiene en las listas de éxitos a nivel mundial. La artista obtuvo hace unos días más de 2 millones de likes en Instagram gracias a una serie de fotografías que la muestran con su nuevo peinado y usando un outfit compuesto por corset, guantes, zapatos de tacón alto y falda de lápiz, todos en color negro.

