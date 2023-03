Miley Cyrus luce su figura en body dorado al posar recostada en un auto

Foto: Slaven Vlasic for Marc Jacobs / Getty Images

Por cada semana que el sencillo “Flowers” de Miley Cyrus permanece en el primer lugar del Hot 100 de Billboard la cantante comparte con sus millones de fans una nueva fotografía, y ahora posó muy sensual sobre un auto, luciendo su figura al usar un body dorado. Eso no es todo, pues también anunció que este viernes dará a conocer el demo de ese tema como un regalo adicional.

En los últimos días Miley ha obtenido más de cinco millones de likes en esa red social por unas fotografías en las que aparece en bikini rojo y luciendo sus múltiples tatuajes. Una de las imágenes la complementó con lo que parece ser la letra de su próximo sencillo: “Estoy manejando alrededor del pueblo en un viejo Mercedes, piensas que estoy loca. Quizá tengas razón”.

Todo está listo para el lanzamiento del nuevo álbum de Miley Cyrus Endless summer vacation, que estará disponible a partir del 10 de marzo; ella también compartió en Instagram videos grabados durante la sesión de fotos para la portada del disco. En cuanto al videoclip de “Flowers”, lleva ya más de 265 millones de vistas en YouTube. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

También te puede interesar:

-Usando traje de baño negro Miley Cyrus luce su cuerpo bronceado al posar en un balcón

-Liam Hemsworth demandaría a Miley Cyrus por difamación tras el éxito de ‘Flowers’