Usando traje de baño negro Miley Cyrus luce su cuerpo bronceado al posar en un balcón

Miley Cyrus no olvidó complacer a sus fans el Día de San Valentín, y lo hizo publicando en su cuenta de Instagram una fotografía que la muestra en un balcón durante las sesiones para el arte de su álbum Endless summer vacation -que saldrá a la venta el 10 de marzo-. Ella aparece usando un ajustado traje de baño nego con el que lució su cuerpo bronceado y a la vez sus múltiples tatuajes.

Con ese mismo sexy atuendo la cantante posó recostada junto a la piscina, sin olvidar sus gafas para protegerse de los rayos del sol; también se mostró mientras bailaba y usando un minivestido negro de profundo escote.

Miley sigue celebrando el éxito de su más reciente sencillo “Flowers”, que ocupa por cuarta semana el número 1 del Hot 100 de Billboard. Ella compartió dos clips en esa red social que la muestran posando sensualmente, y los acompañó con el mensaje: “Con el día de San Valentín acercándose esta canción es aún más significativa para mí. Espero que este día de fiesta esté lleno de la alegría de honrar el AMOR en todas sus formas. Es la naturaleza humana querer dar y recibir. Compartir tu amor es especial, pero siempre es importante guardar suficiente de ese amor para ti. Que TU seas lo suficientemente más es algo extra”. 💋 View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus) View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

