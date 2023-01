Miley Cyrus luce su cuerpo tatuado, usando un body blanco de corte alto

Foto: Kevin Winter for iHeartMedia / Getty Images

Miley Cyrus lanzó la semana pasada su nuevo sencillo “Flowers”, pero tenía preparada otra sorpresa para sus fans, pues ahora ha compartido en Instagram varias fotografías en las que luce su escultural cuerpo al usar un ajustado body blanco de corte alto, destacando sus múltiples tatuajes.

La cantante ha obtenido más de dos millones de likes en esa red social gracias a una foto en la que aparece en traje de baño negro y colgada de un trapecio metálico; esa imagen es la portada de su próximo álbum Endless summer vacation, que estará disponible a partir del 10 de marzo. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

Por lo pronto, “Flowers” ha sido todo un éxito tras su lanzamiento, y en tan sólo dos días el videoclip del track ha obtenido más de 24 millones de vistas en YouTube. Aunque Miley no ha hecho declaraciones acerca de la letra de la canción, muchos aseguran que en ésta se dirige al actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada durante dos años.

