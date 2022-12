Miley Cyrus pide que se elimine su participación en el nuevo álbum de Morrissey

Miley Cyrus siempre ha sido una artista polémica, pero ahora es noticia gracias a otra figura controversial, Morrissey, quien dio a conocer que ella súbitamente no desea que se incluya la colaboración que hizo para el próximo álbum del cantante británico.

En su página oficial Morrissey acompañó una foto que lo muestra acompañado de Cyrus, junto con el mensaje “Miley Cyrus ahora quiere ser excluida de la canción “I am Veronica”, para la cual ella hizo voluntariamente los coros hace casi dos años”. No se sabe aún si la decisión de Miley está relacionada con la reciente noticia de que el cantante ha roto relaciones de trabajo con la disquera Capitol, que lanzaría en febrero de 2023 el álbum Bonfire of teenagers, que incluye el citado track.

Mientras tanto, Miley Cyrus tiene todo listo para su especial televisivo de fin de año “Miley’s new year’s eve party”, en el que contará con su madrina Dolly Parton como invitada especial. En su cuenta de Instagram ella publicó varias fotografías para promocionar el programa.

