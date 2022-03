Ante miles de personas, Miley Cyrus admitió que su matrimonio con Liam Hemsworth fue “un desastre”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El paso de Miley Cyrus por el festival Lollapalooza Brazil estuvo lleno de sorpresas. Además de anunciar su nuevo material discográfico en directo, Attention: Miley live y rendir un homenaje a Taylor Hawkins -el baterista del grupo Foo Fighters que falleció el viernes por la noche- la cantante subió a una pareja al escenario para ayudarles a comprometerse ante miles de personas. Ese momento debió de traerle a la memoria recuerdos agridulces porque, después de felicitar a los enamorados, Miley sorprendió a los presentes al añadir: “Queridos, espero que su matrimonio vaya mejor que el mío. El mío fue un auténtico desastre”.

La estrella del pop de 29 años se separó del actor australiano Liam Hemsworth en agosto de 2019, menos de un año después de que se casaran por sorpresa en una boda íntima celebrada en su propia casa. La cantante admitió más tarde que ese tiempo estuvo marcado por muchos “conflictos, dramas y peleas”. Miley y Liam se comprometieron en mayo de 2012, siendo aún muy jóvenes, tras conocerse rodando la película “The last song”, aunque nunca llegaron a pasar por el altar. Entre 2013 y 2016 estuvieron separados, pero eventualmente volvieron a darse otra oportunidad para acabar casándose en diciembre de 2018.

Cyrus nunca sabrá si Liam -de 32 años- y ella habrían sido capaces de superar sus problemas para seguir juntos si no hubiera sido por la devastación de su casa en Malibú, que quedó completamente destruida por un incendio en 2018 mientras Miley estaba trabajando en Sudáfrica. “Estuvimos juntos desde los 16 años. Nuestra casa se quemó. Estábamos comprometidos. No sé si realmente pensamos en que íbamos a casarnos”, admitió ella. “Mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo. Tenía tanto y todo había desaparecido, todas las canciones que había escrito estaban en esa casa. Cada fotografía mía que mis padres me habían dado, todos mis guiones, lo perdí todo… Me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo”.

