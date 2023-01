Con una gran campaña Miley Cyrus anuncia su nuevo sencillo “Flowers”

Miley Cyrus estuvo ausente de las redes sociales durante algunos meses, pero todo eso cambió cuando anunció su especial televisivo de fin de año en el que compartió el escenario con grandes artistas, entre éstos su madrina Dolly Parton. Y durante el evento la cantante anunció que su nuevo sencillo “Flowers” se estrenará el 13 de enero.

Desde hace varias semanas Cyrus comenzó una fuerte campaña publicitaria de su regreso a la escena musical, con posters colocados en la calle con la frase “New year, new Miley” (Nuevo año, nueva Miley), lo cual reforzó con dos breves videos que la muestran tanto en bikini como usando un vestido metálico a la altura de su abdomen.

Miley presenta en esta nueva etapa de su carrera una imagen mucho más glamorosa, como lo dejó ver en su concierto transmitido por televisión. Hace algunos días obtuvo más de dos millones de likes en Instagram por una serie de fotos en las que modela un atuendo de Gucci conformado por un corset estampado, una falda larga de piel y un abrigo blanco. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

