Miley Cyrus posa en topless y estrena su sencillo “Jaded”

Miley Cyrus siempre asombra a sus seguidores en Instagram, y ahora publicó una serie de fotografías en las que aparece recostada en la cama, luciendo sus tatuajes y en topless. Ella escribió junto a las imágenes (que llevan más de dos millones de likes) el texto “Ahora estás solo y lo odio”.

Desliza para ver todas las fotos

Ese mensaje es un fragmento de la letra de la balada “Jaded”, que es el nuevo sencillo de la cantante. A las pocas horas de haber estrenado el videoclip promocional en YouTube éste consiguió más de un millón de vistas, reflejo de la popularidad de la ex estrella de Disney en las redes sociales.

Hace algunos días Miley compartió en Instagram un clip en el que aparece luciendo su figura al usar un traje de baño dorado; lo hizo para celebrar otro logro de su tema “Flowers”, que ahora se ha convertido en la canción que más rápido ha alcanzado los mil millones de streams en la plataforma Spotify. Ella agradeció la aceptación con el mensaje: “Algunas flores nunca se desvanecen”. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

