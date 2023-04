Miley Cyrus da una sorpresa a sus fans y muestra su nuevo look

Foto: John Sciulli for Gucci / Getty Images

Desde hace diez años Miley Cyrus se ha dejado ver con el cabello rubio, pero ahora dio la sorpresa al acudir a la entrega de premios que otorga la famosa publicación de moda The Daily Front Row. Ella causó sensación por su nuevo look en tono castaño, aunque conservó en su peinado mechones con luces.

En el evento la cantante usó un atuendo de la firma Atelier Versace compuesto por corset y falda de lápiz en color negro. Ella fue la encargada de entregar el premio de Estilista del Año a Bradley Kenneth, su amigo desde hace mucho y con quien trabajó recientemente para su imagen en el álbum Endless summer vacation. View this post on Instagram A post shared by BRADLEY KENNETH (@bradleykennethstyle)

Miley continúa disfrutando del éxito de su sencillo “Flowers”, y con motivo de que la canción lleva 12 semanas ocupando el número 1 en el chart global de Billboard ella complació a sus fans publicando una fotografía en Instagram en la que aparece usando un traje de baño blanco y luciendo su tonificado cuerpo; el post ha obtenido hasta el momento más de un millón de likes. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

