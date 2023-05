Miley Cyrus revela que no está entre sus planes hacer una gira

Miley Cyrus es una de las artistas musicales más populares a nivel mundial en lo que va del año, pero ahora sus fans tendrán que conformarse con verla en videoclips promocionales o presentaciones vía streaming, ya que la cantante ha revelado que no está entre sus planes hacer una gira para promocionar su más reciente álbum Endless summer vacation.

En una reciente entrevista que dio para la revista Vogue (en su edición británica) Cyrus fue muy clara al hablar sobre su decisión de no viajar para dar conciertos en los próximos años: “Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. También no es natural. Te aisla mucho, porque si estás frente a 100,000 personas después estás sola”.

La última gira que Miley hizo en grandes auditorios fue en 2014, pocos meses después de haber lanzado su disco Bangerz. Ahora está convencida que lo mejor para ella es hacer conciertos pequeños para sus seguidores y amigos: “Ha pasado el tiempo…no sólo no puedo (hacer una gira), porque no poder se refiere a tu capacidad, sino que tiene que ver con mi deseo de hacerlo. ¿Quiero acaso vivir mi vida para cumplirle a cualquiera y no a mí?”

Sigue leyendo: