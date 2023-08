Usando medias de red, minishorts y sostén de conos Miley Cyrus anuncia su nuevo sencillo “Used to be young”

Miley Cyrus se distingue por hacer grandes campañas publicitarias para sus producciones musicales, y ahora compartió en sus redes sociales un video que muestra una serie de pósters que se encuentran en la ciudad de Los Ángeles para promover su nuevo sencillo “Used to be young”. Destaca una foto en blanco y negro en la que aparece usando un sostén de cono, minishorts de látex y medias de red, un atuendo muy parecido al que lució hace diez años en su polémica actuación en la entrega de los MTV VMAs. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

La bella cantante de 30 años complementó el clip con un fragmento de la letra de la canción, la cual no está incluida en su álbum Endless summer vacation: “Sé que solía estar loca. Sé que solía ser divertida. Dices que solía ser salvaje. Yo digo que solía ser joven”. En cuanto a las frases impresas en los pósters (que han aparecido también en calles de Francia y Bélgica), son: “Salté del avión en el LAX – Entré como una bola de demolición – Puedo comprarme flores – Casi puedo ver ese sueño que estoy soñando”. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus – Fan Account (@everythingmiley)

El álbum de Miley Cyrus es uno de los más exitosos este año a nivel mundial; la cantante está nominada al premio VMA de MTV por el clip de su tema “Flowers”, en las categorías de Mejor Canción, Mejor Video Pop, Mejor Fotografía, Mejor Edición, y Mejor Video del Año. View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

