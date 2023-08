Miley Cyrus reflexiona sobre el comentario que Sinead O’Connor hizo acerca de ella hace diez años

Hace diez años Sinead O’Connor dio a conocer una carta en la que criticaba a Miley Cyrus por exponerse desnuda en el videoclip de la canción “Wrecking ball”, indicando que no era necesario eso para dar a conocer su talento, con la frase “vales más que tu cuerpo o tu atractivo sexual”. En respuesta, Cyrus compartió en Twitter una foto de la cantante irlandesa en la que lucía perturbada a causa de sus problemas de salud mental; O’Connor la enfrentó escribiendo: “Al hacerlo, te burlas de mí y de Amanda Bynes por haber sufrido y haber buscado ayuda. Quiero decir, realmente, realmente… ¿quién te aconseja?”

Al parecer, el tiempo ha hecho que Miley reflexione acerca de esa polémica situación, y hace algunos días, durante el especial de televisión “Endless summer vacation: Continued (Backyard sessions)”, habló al respecto: “Esperaba que hubiera controversia y reacciones negativas, pero no creo que esperara que otras mujeres me menospreciaran o se volvieran contra mí, especialmente mujeres que habían estado en mi posición antes. Fue entonces cuando recibí una carta de Sinead O’Connor, y no tenía idea del frágil estado mental en el que se encontraba, y yo también tenía sólo 20 años, así que realmente no entendía tanto las enfermedades mentales. Lo único que vi fue que otra mujer me había dicho que esa idea no era idea mía”.

Miley está promocionando su nuevo sencillo “Used to be young”, en cuya letra recuerda las experiencias que ha tenido desde principios de su carrera, y es por ello que aprovechó para recordar ese conflicto con la cantante irlandesa -fallecida el pasado 26 de julio a los 56 años-, dedicándole la canción “Superwoman”: “Los traumas de nuestra infancia y juventud surgen de maneras extrañas, y creo que me habían juzgado durante tanto tiempo por mis propias decisiones que estaba exhausta, y estaba en ese lugar donde finalmente estaba tomando mis propias decisiones, y que me las quitaran me molestó profundamente. Dios bendiga a Sinead O’Connor, de verdad, con toda seriedad”.

