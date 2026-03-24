Miley Cyrus reveló que tuvo un romance con Dylan Sprouse

En un giro inesperado que sacudió a la generación de Disney Channel, Miley Cyrus confirmó finalmente uno de los secretos mejor guardados de su adolescencia: mantuvo una relación sentimental con Dylan Sprouse durante los años de mayor éxito de “Hannah Montana”.

La revelación se produjo este martes, durante el esperado especial por el 20º aniversario de la serie en Disney+. En una entrevista con Alex Cooper, la intérprete de “Flowers” no solo confirmó los antiguos rumores, sino que recordó con afecto su historia con el protagonista de “The Suite Life of Zack & Cody”.

“Dylan Sprouse era mi novio. Es verdad, está confirmado”, declaró Cyrus con total naturalidad. “Creo que él era el más dulce”, agregó.

La cantante detalló que la relación se mantuvo lejos de los focos, aunque recordó anécdotas cotidianas que compartían como adolescentes bajo la tutela de Disney.

Miley recordó cómo el padre de los gemelos Sprouse solía llevarlos a ambos, junto a Cole Sprouse, a comer sushi. “Me encantaba toda esa cultura, y era un dos por uno. Era como: ¡trae al hermano! ¡Hola!”, bromeó la artista sobre la dinámica de salir con uno de los gemelos más famosos de la televisión.

Aunque Dylan Sprouse ya había mencionado brevemente en 2008 que habían salido “un solo día” antes de que ella se fijara en Nick Jonas, las nuevas declaraciones de Cyrus sugieren que el vínculo fue un pilar memorable de su etapa en el canal.

Actualmente, ambos han seguido caminos muy distintos: Sprouse contrajo matrimonio con la modelo Barbara Palvin en 2023, mientras que Miley confirmó recientemente su compromiso con el músico Maxx Morando.

Esta confesión cierra un capítulo de nostalgia para millones de fans que, tras dos décadas, finalmente obtienen la confirmación de este romance juvenil.

Seguir leyendo:

Disney publicó el primer adelanto del especial aniversario de Hannah Montana

Miley Cyrus es captada usando la icónica peluca de Hannah Montana en Los Ángeles

Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana c