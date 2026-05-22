Miley Cyrus sella su legado al recibir estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Hollywood honró el legado musical de Miley Cyrus al otorgarle su propia estrella en el legendario Paseo de la Fama durante una ceremonia llena de estrellas y discursos inolvidables.

La mañana de este 22 de mayo, Hollywood Blvd se engalanó con la presencia de la homenajeada, así como de la actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace, quienes dedicaron unas emotivas palabras a la artista.

“No solo celebramos una carrera, celebramos a una mujer que le enseñó a toda una generación a apropiarse de sus propias historia”, expresó la protagonista de “Furiosa” y “The Queen’s Gambit” en su discurso dirigido a Cyrus.

La actriz Anya Taylor-Joy y la diseñadora de moda Donatella Versace fueron invitadas especiales en la ceremonia en honor a Miley Cyrus. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Por su parte, Miley Cyrus se dijo honrada con esta inclusión en el legendario Paseo de la Fama, convirtiéndose así en la acreedora número 2,845 de esta distinción.

“Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!”, celebró la artista estadounidense durante su discurso de aceptación.

Miley Cyrus en la ceremonia de entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

La famosa de 33 años recordó uno de sus temas más aclamados por el público, “Walk of Fame”, en la cual hace mención de este importante lugar: “Aunque me encanta la letra, el hecho de que no seré inmortal es lo que crea la urgencia que enciende mi corazón. Mi vida, mi arte y mi deseo de derribar los muros de cualquier caja en la que nos hayan engañado haciéndonos creer que existe“, continuó.

La Hollywood Chamber of Commerce resaltó que la artista se une a la lista de artistas honrados debido a su consolidación como una de las voces más influyentes del pop contemporáneo gracias a su versatilidad para transitar entre el pop, rock, country y soul.

Así luce la estrella de Miley Cyrus en el Paseo de la Fama de Hollywood. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

A la par de sus aportaciones a la escena musical y actoral, Cyrus ha contribuido a diversas causas sociales. Algunas de las más sonadas son: la creación de la Happy Hippie Foundation, organismo que apoya a jóvenes LGBTQ+ y la Miley Cyrus Foundation, dedicada a apoyar a las madres en situaciones difíciles.

La estrella de Miley Cyrus se encuentra ubicada en el 7011 de Hollywood Blvd., cerca del Museo Madame Tussauds Hollywood en el que la artista también ha quedado inmortalizada a través de su propia figura de cera.

Miley Cyrus y la distinción que llega tras dos décadas de trayectoria

La distinción se da luego de 20 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento. Recordemos que la famosa saltó a la fama en 2006 de la mano de Disney con la serie “Hannah Montana”.

A propósito de dicho fenómeno televisivo, este año se celebró el 20.º aniversario de la serie con un especial que reunió a varios miembros del elenco original: Jason Earles (Jackson Stewart), Moises Arias (Rico Sauve), Cody Linley (Jake Ryan), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley Dewitt) y Shanica Knowles (Amber Addison).

Grabado en directo ante un público presente, el programa ofreció interpretaciones de clásicos como “Best of Both Worlds”, así como material de archivo inédito de la aclamada producción y las participaciones de Selena Gómez, Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus y la conductora del podcast “Call Her Daddy”, Alex Cooper.

Además de su éxito en la televisión, Miley Cyrus logró mantenerse vigente ante las nuevas audiencias a través de su propuesta musical.

Su arduo trabajo rindió frutos en 2024, cuando ganó el premio a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por “Flowers” en los Grammy. Un año más tarde, su colaboración con Beyoncé recibió el Grammy a Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country.

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