¡Miley Cyrus tendrá su propia Barbie! Mattel anuncia muñeca de colección en su honor

¡La cantante Miley Cyrus se ha sumado a la lista de famosas que son honradas con su propia Barbie! De acuerdo con Mattel, saldrá al mercado una muñeca inspirada en la cantante estadounidense bajo la línea Barbie Signature.

En un comunicado compartido recientemente, la empresa de juguetes confirmó que la intérprete de “Flowers” será la próxima artista en protagonizar una edición especial de ‘Barbie’ dentro de la línea especializada en retratar figuras de la cultura pop, la música y la historia contemporánea.

El diseño de dicho juguete mostrará a Miley Cyrus en un atuendo de cuero negro, con gafas oscuras, tacones y un micrófono como accesorio, retratando la estética que porta en su video musical para el tema “Golden Burning Sun”.

La muñeca en honor a Miley Cyrus estará a la venta a través de Amazon, Walmart y Target, con un precio listado en aproximado de $60 dólares.

Miley Cyrus reacciona a la noticia de su muñeca ‘Barbie’

Tras el anuncio compartido el pasado 30 de junio, la estrella de la música compartió su sentir ante tal honor y reveló algunos detalles del proceso de diseño, en el cual participó de forma directa.

“Ver mi Barbie por primera vez es realmente un sueño hecho realidad. Pasamos mucho tiempo revisando cada detalle. Cada detalle fue intencional, desde el look, el cabello, los accesorios y el maquillaje hasta la estructura”, declaró en un comunicado de Mattel.

En este sentido, explicó que lejos de buscar perfección, se enfocaron en apegarse a la estética de su propuesta musical: “No se trataba de hacerla perfecta, porque eso no me representaría, sino de capturar la esencia de este look de ‘Golden Burning Sun”, añadió.

Además de Miley Cyrus, Mattel ha honrado la trayectoria musical e impacto social de estrellas como: Stevie Nicks, la astronauta Ellen Ochoa y la cantante Aaliyah, por mencionar algunas.

La muñeca ‘Barbie’ de la artista se lanzará en un momento de gran plenitud a nivel profesional y personal. Recordemos que hace algunas semanas obtuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Asimismo, celebró el aniversario número 20 de la serie Hannah Montana con un especial que rompió récords a nivel mundial.

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