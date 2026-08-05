El Pentágono firma un acuerdo para triplicar y cuadruplicar su producción de misiles

El Pentágono anunció haber concretado un acuerdo con los contratistas Northrop Grumman y Lockheed Martin para impulsar la producción de componentes para interceptores de misiles a un ritmo no visto en años, lo cual permitirá reponer el arsenal gastado durante los cinco meses de guerra en contra de Irán.

Un informe dado a conocer por investigadores del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señala que previo al inicio del conflicto bélico declarado por el presidente Donald Trump, las fuerzas armadas estadounidenses disponían de 2,200 misiles Patriot (de las dos variantes más modernizadas de la plataforma) y 452 misiles THAAD.

Sin embargo, la estrategia de destruir la mayor parte de las zonas militares de la República Islámica ha resultado contraproducente, pues en muy poco tiempo su arsenal ha decrecido a menos de 827 interceptores Patriot en las reservas estadounidenses y menos de 278 interceptores de misiles balísticos THAAD.

Sin este tipo de armamento, el ejército estadounidense es incapaz de interceptar misiles balísticos enemigos y queda muy vulnerable no sólo a posibles ataques iranies, sino de otros enemigos de mayor calibre.

Reponer todo el arsenal gastado en Medio Oriente en lo que va del año supone millones de dólares y mucho tiempo, pues los procesos de fabricación son costos y lentos.

En el Pentágono prevalecía la incertidumbre ante el decrecimiento de la reserva de misiles que afecta a las tropas estadounidenses. (Crédito: Carolyn Kaster / AP)

A través de un comunicado, Michael P. Duffey, subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Sostenimiento, se refirió a la trascendencia de haber concretado un acuerdo con fabricantes especialistas y comprometidos a cumplir con la demanda de misiles y municiones.

“La construcción del Arsenal de la Libertad requiere cadenas de suministro sólidas y dinámicas en todos los niveles de la base industrial.

Los acuerdos marco con proveedores de componentes de municiones como Northrop Grumman son vitales para acelerar la triplicación de la producción del misil PAC-3 y la cuadruplicación de la producción del interceptor THAAD”, expresó.

En otra misiva, Ben Davies, vicepresidente corporativo de Northrop Grumman, aseguró contar con la capacidad para dotar de los misiles requeridos por el gobierno estadounidenses en un tiempo relativamente más corto con respecto a sus competidores en el mercado.

“Nuestras inversiones a largo plazo en tecnologías de fabricación innovadoras y cadenas de suministro resilientes nos permitieron pasar de una producción constante a un aumento drástico de la producción en tiempo récord.

Como uno de los principales productores estadounidenses de motores de cohetes de combustible sólido, apoyamos la iniciativa del gobierno para acelerar la producción de municiones”, indica parte del texto.

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