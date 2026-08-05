Marco Rubio le saca 36% de ventaja a J.D. Vance en la carrera por la presidencia, revela encuesta

Los datos arrojados por una encuesta llevada a cabo recientemente por el Partido Republicano indican que Marco Rubio, secretario de Estado, le saca 36% de ventaja al vicepresidente James David Vance en una hipotética carrera por la Casa Blanca a celebrarse en 2028.

Con el objetivo de medirle el pulso a los posibles votantes conservadores sobre a quién apoyarían como aspirante para relevar al presidente Donald Trump, se implementó un sondeo entre los asistentes a la Cumbre Conservadora del Oeste llevada a cabo en Colorado.

Entre más de 500 personas consultadas, 57% respaldaron a Marco Rubio, quien terminó siendo el que mejor impresión causó entre 27 posibles aspirantes ha contender por la Casa Blanca.

Muy atrás, ocupando el segundo puesto se ubicó J.D. Vance, con 21% de apoyo de la ciudadanía.

Y con menor posibilidad de conectar con los futuros votantes después aparecieron Mike Pence, exvicepresidente de la nación; Thomas Massie, representante libertario; y Ron DeSantis, gobernador de Florida.

Para evitar los cuestionamientos de los medios informativos, el vicepresidente de la nación optó desde hace semanas en declarar que sería hasta después de las elecciones de mitad de mandato cuando hablaría sobre su futuro político.

Marco Rubio y James David Vance son considerados por Donald Trump como la fórmula ideal para suplirlo en Washington una vez que concluya su gestión en la Casa Blanca. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Con respecto al secretario de Estado, se ha mostrado todavía más reservado y, aunque se sabe que cuenta con mayor simpatía por parte del presidente Donald Trump, prefiere abordar otros temas de su agenda política al considerarlos prioritarios.

De hecho, en reiteradas ocasiones, el republicano de raíces cubanas ha manifestado que no piensa contender frente a Vance si se presenta como aspirante a la candidatura presidencial.

Y para ponerle controversia al tema, el jefe de la nación ha dicho que le agrada la posibilidad de que el secretario de Estado y su vicepresidente sean compañeros de fórmula, pues eso enviaría una señal de unión republicana difícil de superar para cualquiera que sea la opción demócrata presentada en la boleta electoral.

“No sé cómo se les puede ganar si están juntos. Como equipo, serían muy difíciles de superar […] Es interesante, es algo humano, la ecuación humana. Los veo juntos y se llevan de maravilla. Me gustan juntos”, expresó hace un par de meses durante su participación en el en el programa Pod Force One.

Sigue leyendo:

• J.D. Vance admite que los republicanos tienen un problema para conectar con los votantes

• J.D. Vance, Marco Rubio y Pete Buttigieg, se perfilan como los mejores aspirantes rumbo al 2028

• Trump ve a JD Vance y a Marco Rubio como sus posibles herederos políticos rumbo a elección presidencial en 2028