J.D. Vance, Marco Rubio y Pete Buttigieg, se perfilan como los mejores aspirantes rumbo al 2028
Los republicanos J.D. Vance y Marco Rubio, así como el demócrata Pete Buttigieg, son los aspirantes con mayor respaldo rumbo a las elecciones de 2028
James David Vance, vicepresidente de la nación; Marco Rubio, secretario de Estado; y Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte en la administración Biden, se perfilan como los aspirantes a la presidencia mejor posicionados rumbo a las elecciones de 2028, esto de acuerdo con los resultados de un sondeo llevado a cabo recientemente por el centro de investigación de opinión pública y encuestas no partidista Emerson College Polling.
Con respecto al Partido Republicano, los resultados indican que J.D. Vance y Marco Rubio son los principales candidatos a la nominación republicana a llevarse a cabo dentro de dos años.
Mientras que 36% de las personas consultadas apoya al segundo a bordo de la Casa Blanca; 35% se inclina por el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado.
Muy por detrás de ellos aparecen Ron DeSantis, gobernador de Florida; y Nikki Haley, exaspirante a la candidatura presidencial conservadora en 2024, ambos con 5% de respaldo ciudadano.
“Las primarias republicanas han cambiado significativamente desde febrero, cuando 52% apoyaba a Vance y 20% a Rubio; los posibles candidatos para 2028 compiten ahora en igualdad de condiciones”, señaló en un comunicado Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.
En cuanto a la situación que prevalece al interior del Partido Demócrata, destaca el incremento de respaldo adquirido por Pete Buttigieg al encabezar las primarias demócratas con 18% de apoyo, seguido por Gavin Newsom, gobernador de California, con un 16%.
Después aparece Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), representante por Nueva York, con 11%; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, con un 10%; Kamala Harris, exvicepresidenta, con el mismo porcentaje; y Andy Beshear, gobernador de Kentucky, con 9% de apoyo.
En términos precisos, desde febrero a la fecha, Buttigieg ha obtenido 2% más de respaldo; en tanto que el apoyo a Newsom retrocedió 4%.
Con respecto al resto de los demócratas, AOC obtuvo 2% más de respaldo; Shapiro avanzó 3%; Beshear subió 4%; y Harris perdió 3%.
En lo que se refiere a la carrera rumbo a las elecciones intermedias, los demócratas tienen una ventaja de nueve puntos, liderando a los republicanos con 50% frente a 41%.
Bajo este planteamiento y con mucho camino todavía por recorrer, la tendencia indica que, en caso de no suceder al extraordinario, el ganador de los comicios de noviembre volvería a ser el partido minoritario en el Congreso.
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