J.D. Vance, Marco Rubio y Pete Buttigieg, se perfilan como los mejores aspirantes rumbo al 2028

James David Vance, vicepresidente de la nación; Marco Rubio, secretario de Estado; y Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte en la administración Biden, se perfilan como los aspirantes a la presidencia mejor posicionados rumbo a las elecciones de 2028, esto de acuerdo con los resultados de un sondeo llevado a cabo recientemente por el centro de investigación de opinión pública y encuestas no partidista Emerson College Polling.

Con respecto al Partido Republicano, los resultados indican que J.D. Vance y Marco Rubio son los principales candidatos a la nominación republicana a llevarse a cabo dentro de dos años.

Mientras que 36% de las personas consultadas apoya al segundo a bordo de la Casa Blanca; 35% se inclina por el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado.

Muy por detrás de ellos aparecen Ron DeSantis, gobernador de Florida; y Nikki Haley, exaspirante a la candidatura presidencial conservadora en 2024, ambos con 5% de respaldo ciudadano.

“Las primarias republicanas han cambiado significativamente desde febrero, cuando 52% apoyaba a Vance y 20% a Rubio; los posibles candidatos para 2028 compiten ahora en igualdad de condiciones”, señaló en un comunicado Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

El incremento de respaldo hacia el demócrata Pete Buttigieg le ha permitido superar a sus correligionarios de partido Gavin Newsom y Kamala Harris. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

En cuanto a la situación que prevalece al interior del Partido Demócrata, destaca el incremento de respaldo adquirido por Pete Buttigieg al encabezar las primarias demócratas con 18% de apoyo, seguido por Gavin Newsom, gobernador de California, con un 16%.

Después aparece Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), representante por Nueva York, con 11%; Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, con un 10%; Kamala Harris, exvicepresidenta, con el mismo porcentaje; y Andy Beshear, gobernador de Kentucky, con 9% de apoyo.

En términos precisos, desde febrero a la fecha, Buttigieg ha obtenido 2% más de respaldo; en tanto que el apoyo a Newsom retrocedió 4%.

Con respecto al resto de los demócratas, AOC obtuvo 2% más de respaldo; Shapiro avanzó 3%; Beshear subió 4%; y Harris perdió 3%.

En lo que se refiere a la carrera rumbo a las elecciones intermedias, los demócratas tienen una ventaja de nueve puntos, liderando a los republicanos con 50% frente a 41%.

Bajo este planteamiento y con mucho camino todavía por recorrer, la tendencia indica que, en caso de no suceder al extraordinario, el ganador de los comicios de noviembre volvería a ser el partido minoritario en el Congreso.

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