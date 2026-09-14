Familias estadounidenses enfrentan hasta $860 más en gastos por la guerra con Irán, según economista

A medida que el conflicto en Oriente Medio continúa tras casi siete meses con consecuencias económicas inevitables debido al vertiginoso aumento de los precios de la energía y un disparo de la inflación, un reciente análisis de Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, destacó que para los hogares estadounidenses la prolongada guerra entre Estados Unidos e Irán les ha costado hasta $860 dólares adicionales en gastos.

Zandi señaló durante una entrevista a FOX que “la guerra ha generado unos $115 mil millones de dólares en costos adicionales debido al aumento del precio de la gasolina y diésel”, dijo.

Según el economista, quienes están sintiendo la mayor presión de los precios más altos son los estadounidenses de medios y bajos ingresos, y explicó que, por el contrario, las personas que se encuentran en la parte superior de la distribución de ingresos y riqueza están bien, ya que tienen trabajo y no tienen muchas deudas.

“Para los estadounidenses de ingresos bajos y medios, la situación es difícil, mucho más difícil. Sus ingresos, ajustados a la inflación debido a la guerra, prácticamente se han estancado, e incluso algunos están disminuyendo”.

Los estadounidenses vienen luchando con una presión inflacionaria desde la pandemia por el Covid-19 y, aunque ha disminuido desde su máximo histórico de 9.1%, los actuales conflictos con Irán, aunados a las elevadas tarifas arancelarias, siguen afectando sus presupuestos.

Aunque Zandi consideró que un alivio sería que el conflicto concluyera y el tránsito en el estrecho de Ormuz se normalizara, el analista no cree que vuelvan a la situación anterior a la guerra porque, en la mayoría de los casos, existe la preocupación de que el conflicto se reanude y el estrecho vuelva a cerrarse.

Pero, el conflicto con Irán no es lo único que está afectando las finanzas de los hogares estadounidenses, un reciente análisis del Laboratorio de Presupuesto de Yale indicó que la guerra comercial también les está impactando en sus bolsillos. Las altas tarifas arancelarias costarán en promedio a los estadounidenses unos $1,000 dólares reflejados en sus facturas de consumo.

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