Entran en vigor los aranceles canadienses contra EE.UU. ante el fracaso de las negociaciones: ¿Cómo afectan al consumidor?

En medio de una nueva escalada de guerra comercial de 18 meses, este martes 8 de septiembre entraron en vigor las nuevas tarifas arancelarias de represalia por parte de Canadá a Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países.

Los recientes gravámenes a una larga lista de productos y bienes esenciales van desde el 15% al 50% por unos $20,000 millones de dólares, los cuales podrían terminar afectando los presupuestos ya ajustados de los consumidores estadounidenses en los próximos meses.

La respuesta de Ottawa ha sido contundente con el llamado “dólar por dólar y tasa por tasa”, luego de que el pasado 22 de agosto, la administración de Donald Trump impulsara tarifas de hasta el 50% a los productos canadienses por un valor de $27,600 millones de dólares.

A finales de agosto, el mandatario estadounidense señaló que las políticas comerciales de Canadá son “injustas”, al tiempo que indicó que “en materia de comercio, y en otros aspectos también, se encuentran entre las peores naciones del mundo con las que tratar”, dijo en una publicación en Truth Social.

En medio de las negociaciones, ambas naciones se acusaron mutuamente, lo que terminó por sabotear los acuerdos económicos. Según el primer ministro canadiense, Mark Carney, “Estados Unidos estaba pidiendo demasiado y ofreciendo muy poco”.

¿Cuáles son los artículos que se verán afectados por los aranceles?

La lista arancelaria incluye al menos 629 calificaciones, abarcando bienes como productos lácteos, equipos agrícolas, ropa, muebles, electrodomésticos y electrónicos, acero y aluminio; estos últimos se duplicaron hasta el 50%, mientras que los otros tienen tasas que fluctúan entre el 15% y el 25%.

Mientras que las exportaciones canadienses que tendrán hasta un 50% en gravámenes son vino, lácteos, ropa, cañas de pescar, equipos de hockey y cemento.

Según un análisis publicado a finales de agosto por el Laboratorio de Presupuesto de Yale, se calcula que en promedio a los estadounidenses les costará hasta $1,000 dólares al año la imposición de estos nuevos gravámenes; si bien la tarifa la asume el importador, los costos adicionales terminarán reflejados en las facturas de los consumidores.

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