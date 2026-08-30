Google Maps cambia Lago Ontario por “Lago América” en EE.UU. y desata rechazo en Canadá

El cambio de nombre del Lago Ontario a “Lago América” ya llegó a los mapas digitales de Estados Unidos y convirtió una decisión del presidente Donald Trump en un nuevo motivo de confrontación con Canadá. La reacción canadiense, sin embargo, estuvo marcada menos por la indignación que por las burlas, los mensajes de desafío y la defensa del origen indígena de uno de los cinco Grandes Lagos.

Google confirmó este fin de semana que comenzó a mostrar “Lake America” a los usuarios de Google Maps ubicados en Estados Unidos, después de que el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) estadounidense modificó oficialmente la denominación.

La compañía explicó que aplica una política diferente según la ubicación del usuario. En Estados Unidos aparecerá “Lago América”; en Canadá continuará como “Lago Ontario”, mientras que en el resto del mundo se mostrarán ambas denominaciones. “Actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombres en fuentes oficiales del gobierno, como GNIS”, explicó Google en su blog.

EFFECTIVE IMMEDIATELY: Lake Ontario is renamed to LAKE AMERICA! ?? pic.twitter.com/ZFww8PexiW — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026

El cambio respondió a una orden ejecutiva que Trump firmó el 27 de agosto. El documento instruyó al Departamento del Interior y a la Junta de Nombres Geográficos a sustituir las referencias federales a Lago Ontario por “Lago América” en mapas, contratos, documentos y comunicaciones oficiales.

La Casa Blanca justificó la medida al argumentar que Estados Unidos desempeña un papel central en la protección, navegación y actividad económica de los Grandes Lagos. La orden sostuvo además que las partes más profundas del lago se encuentran en territorio estadounidense y afirmó que Washington ha invertido casi $4,000 millones de dólares en la protección del ecosistema de los Grandes Lagos durante la última década.

La respuesta más visible llegó desde la propia orilla del lago, donde el primer ministro de Ontario, Doug Ford, apareció con una camiseta de la selección canadiense de fútbol para develar cerca de Grimsby un enorme letrero con una frase dirigida directamente a Washington: “Lake Ontario. Now and Always”, “Lago Ontario. Ahora y siempre”, escrita también en francés.

“Mucho antes del presidente Trump, este lago se llamaba Lago Ontario, y mucho después de que el presidente Trump se haya ido, seguirá llamándose Lago Ontario”, afirmó Ford durante la presentación.

Ford insistió en que Trump puede utilizar el nombre que desee dentro de Estados Unidos, pero Canadá no lo reconocerá.

“El presidente Trump puede llamarlo como quiera, pero puedo decirles que el resto del mundo siempre lo llamará Lago Ontario”, afirmó. “Somos canadienses resilientes y fuertes, y siempre vamos a proteger nuestra soberanía”.

It’s Lake Ontario, now and always. pic.twitter.com/KNahtPAMeJ — Doug Ford (@fordnation) August 29, 2026

El primer ministro canadiense, Mark Carney, también llevó la discusión al terreno histórico. Recordó que el nombre Ontario tiene raíces indígenas y precede a la existencia política de ambos países.

“El nombre Lago Ontario proviene de la palabra wendat Ontari’io, que, apropiadamente, significa ‘el lago es hermoso, el lago es grande’”, señaló Carney.

“El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”, agregó.

Carney cerró su respuesta con una frase que después inspiró el enorme letrero instalado por Ford: “Los canadienses también saben que nombrar la realidad significa llamarlo Lago Ontario: entonces, ahora y siempre”.

La batalla por el nombre se produjo en medio de un deterioro acelerado de las relaciones entre Washington y Ottawa.

Estados Unidos y Canadá no consiguieron cerrar un acuerdo comercial durante sus recientes negociaciones y Trump avanzó con nuevos aranceles contra productos canadienses. Canadá respondió con medidas de represalia, lo que profundizó una disputa que ya había incluido amenazas comerciales y declaraciones del presidente estadounidense sobre convertir al país vecino en el estado número 51.

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