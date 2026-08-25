Canadá impone aranceles a 700 productos de EE.UU.; Trump dice que buscan “llevar a la quiebra” al país

La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá volvió a subir de intensidad tras el anuncio que hizo este martes el gobierno canadiense sobre nuevos aranceles de represalia contra alrededor de 700 categorías de productos estadounidenses, con un valor de $27,600 millones, en respuesta a las tarifas impuestas por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con el gobierno de Canadá, las nuevas medidas comenzarán a aplicarse a las 12:01 a. m. del 8 de septiembre de 2026. Las tarifas tendrán tasas de 15%, 25% y 50%, dependiendo del producto y del nivel de arancel aplicado previamente por Washington.

El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, explicó que la intención es responder de manera equivalente a las medidas estadounidenses.

François-Philippe Champagne: "When the United States of America asked too much and offered too little, we made a choice. We chose Canada. We chose to defend our workers, our businesses, our culture, our official languages, and our ability to decide what our future will be.? pic.twitter.com/6bfV7N4pym — Scott Robertson (@sarobertson_) August 25, 2026

“Nuestras medidas compensatorias, dólar por dólar y tarifa por tarifa, así como un paquete de apoyo multimillonario, protegerán a los trabajadores, los agricultores, las familias y las empresas”, declaró Champagne.

Entre los sectores que quedarán bajo presión aparecen acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, muebles, pulpa y papel y productos electrónicos. La lista oficial del gobierno canadiense establece que los aranceles se aplicarán únicamente a mercancías originarias de Estados Unidos.

Trump acusa a Canadá de perjudicar a empresas estadounidenses

La respuesta de Ottawa llega después de que Donald Trump elevara los aranceles sobre productos canadienses y acusara al país vecino de mantener prácticas comerciales injustas.

En mensajes publicados en su red social, Trump sostuvo que Canadá ha perjudicado a empresas estadounidenses y afirmó que el país es el socio comercial “más difícil” e “intransigente” con el que ha tratado.

Canada has been “Ripping Off” the U.S.A. for decades. They have been charging our Farmers 400% Tariffs, and more. They have driven many wonderful U.S. companies out of business. For 10 years they wouldn’t certify Gulfstream Jets, until I got involved. They wanted 100% of the? pic.twitter.com/WvtK2hzgJ0 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026

El mandatario también aseguró que Estados Unidos pierde, en promedio, $60,000 millones al año en su relación comercial con Canadá, una afirmación que forma parte de su argumento para defender su política arancelaria.

El gobierno canadiense, sin embargo, sostiene que no buscó esta nueva escalada. En un comunicado, Ottawa señaló que las negociaciones con Washington se suspendieron después de que Estados Unidos planteara condiciones que Canadá consideró desfavorables.

Canadá también prepara $7,500 millones en apoyos

Además de los aranceles contra productos estadounidenses, Ottawa anunció un paquete de $7,500 millones para ayudar a trabajadores y empresas afectados por el conflicto comercial.

El plan contempla medidas para mejorar el flujo de efectivo de las compañías y respaldo adicional para pequeñas y medianas empresas. El gobierno canadiense dijo que busca reducir el impacto de la disputa mientras protege empleos y sectores estratégicos.

La ministra de Industria, Mélanie Joly, incluso llamó a los consumidores a comprar productos nacionales como una forma de respaldar a las empresas canadienses durante la nueva etapa de la guerra comercial.

"That's how we can launch this movement of resistance to what is happening to us."



Minister Melanie Joly reiterates call for Buy Canadian philosophy, as it puts pressure on U.S. and supports companies impacted by the tariffs. pic.twitter.com/oH6h9vRcMq — Courtney Theriault (@cspotweet) August 25, 2026

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