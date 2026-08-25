Canadá impone aranceles a 700 productos de EE.UU.; Trump dice que buscan “llevar a la quiebra” al país
Ottawa aplicará tarifas de hasta 50% desde septiembre y prepara un paquete de $7,500 millones para trabajadores y empresas
La guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá volvió a subir de intensidad tras el anuncio que hizo este martes el gobierno canadiense sobre nuevos aranceles de represalia contra alrededor de 700 categorías de productos estadounidenses, con un valor de $27,600 millones, en respuesta a las tarifas impuestas por el presidente Donald Trump.
De acuerdo con el gobierno de Canadá, las nuevas medidas comenzarán a aplicarse a las 12:01 a. m. del 8 de septiembre de 2026. Las tarifas tendrán tasas de 15%, 25% y 50%, dependiendo del producto y del nivel de arancel aplicado previamente por Washington.
El ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne, explicó que la intención es responder de manera equivalente a las medidas estadounidenses.
“Nuestras medidas compensatorias, dólar por dólar y tarifa por tarifa, así como un paquete de apoyo multimillonario, protegerán a los trabajadores, los agricultores, las familias y las empresas”, declaró Champagne.
Entre los sectores que quedarán bajo presión aparecen acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, muebles, pulpa y papel y productos electrónicos. La lista oficial del gobierno canadiense establece que los aranceles se aplicarán únicamente a mercancías originarias de Estados Unidos.
Trump acusa a Canadá de perjudicar a empresas estadounidenses
La respuesta de Ottawa llega después de que Donald Trump elevara los aranceles sobre productos canadienses y acusara al país vecino de mantener prácticas comerciales injustas.
En mensajes publicados en su red social, Trump sostuvo que Canadá ha perjudicado a empresas estadounidenses y afirmó que el país es el socio comercial “más difícil” e “intransigente” con el que ha tratado.
El mandatario también aseguró que Estados Unidos pierde, en promedio, $60,000 millones al año en su relación comercial con Canadá, una afirmación que forma parte de su argumento para defender su política arancelaria.
El gobierno canadiense, sin embargo, sostiene que no buscó esta nueva escalada. En un comunicado, Ottawa señaló que las negociaciones con Washington se suspendieron después de que Estados Unidos planteara condiciones que Canadá consideró desfavorables.
Canadá también prepara $7,500 millones en apoyos
Además de los aranceles contra productos estadounidenses, Ottawa anunció un paquete de $7,500 millones para ayudar a trabajadores y empresas afectados por el conflicto comercial.
El plan contempla medidas para mejorar el flujo de efectivo de las compañías y respaldo adicional para pequeñas y medianas empresas. El gobierno canadiense dijo que busca reducir el impacto de la disputa mientras protege empleos y sectores estratégicos.
La ministra de Industria, Mélanie Joly, incluso llamó a los consumidores a comprar productos nacionales como una forma de respaldar a las empresas canadienses durante la nueva etapa de la guerra comercial.
Sigue leyendo: