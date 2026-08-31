¡Adiós Leo! Messi anunció su retiro de la selección de Argentina: “No tengo más para dar”

El delantero rosarino Leo Messi oficializó este lunes su renuncia definitiva a la selección de fútbol de Argentina.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales de redes sociales, el capitán del Inter Miami y referente del combinado nacional puso fin a un ciclo de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste a los 39 años de edad.

El atacante confirmó que la determinación la tomó tras la final del Mundial 2026 disputada ante España. En su escrito, el jugador reconoció la dificultad del paso asumido sobre su futuro internacional: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y dejé todo por esta camiseta”.

Las razones de una despedida meditada tras el Mundial 2026

La decisión de Leo Messi comenzó a gestarse inmediatamente después de la conclusión del torneo mundialista. El propio futbolista detalló en su comunicado oficial que redactó las líneas de su despedida el pasado 21 de julio, dos días después de la final disputada en territorio estadounidense, aunque optó por postergar su difusión pública hasta finales de agosto.

La reafirmación de su postura coincidió además con un contexto personal complejo, tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido el 8 de agosto en la ciudad de Rosario. En las líneas difundidas en sus plataformas digitales, el futbolista explicó la necesidad de dar paso a los nuevos talentos que emergen en la nómina nacional: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

El histórico palmarés de Leo Messi con la camiseta albiceleste

La trayectoria de Leo Messi en la selección mayor de su país, comenzó oficialmente en agosto de 2005 durante un partido amistoso frente a Hungría. A lo largo de 21 años de competencia internacional en la categoría absoluta y combinados juveniles, el atacante superó las marcas de presencias y anotaciones históricas del fútbol argentino, cerrando un ciclo deportivo que incluye la obtención de los títulos más relevantes del panorama global.

El registro de trofeos conquistados por el capitán con la representación de su país comprende las siguientes consagraciones oficiales:

Copa Mundial de la FIFA: 1 (Catar 2022).

1 (Catar 2022). Copa América: 2 (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024).

2 (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024). Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalissima): 1 (2022).

1 (2022). Medalla de Oro en Juegos Olímpicos: 1 (Pekín 2008).

1 (Pekín 2008). Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: 1 (Países Bajos 2005).

El agradecimiento final y la transición hacia un aficionado más

En el tramo final del documento publicado en redes sociales, el deportista dirigió palabras de gratitud hacia los entrenadores, compañeros, dirigentes y aficionados que lo acompañaron desde sus inicios en las categorías formativas. Asimismo, garantizó que mantendrá su respaldo a la delegación nacional en los compromisos futuros desde un rol externo a la plantilla.

En su carta de despedida citada en sus cuentas oficiales, el capitán cerró su ciclo manifestando el orgullo por los objetivos alcanzados junto al grupo de trabajo: “Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos. ¡Gracias Dios por hacerme argentino! ¡Vamos Argentina!”.

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