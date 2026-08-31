¿Messi dejará Inter Miami después de retirarse de la Selección? Qué se sabe de su futuro

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina abrió inmediatamente otra pregunta: ¿cuánto tiempo más seguirá jugando al fútbol y qué pasará con su etapa en Inter Miami?

Por ahora, la respuesta es clara. Messi no anunció su retiro profesional y tiene contrato con el club de Florida hasta 2028, por lo que, salvo un cambio inesperado, continuará jugando en la MLS después de cerrar su histórica etapa con Argentina.

Además, su rendimiento sigue lejos del de un futbolista que simplemente transita sus últimos partidos. Este fin de semana marcó cuatro goles y dio una asistencia en la victoria 7-1 de Inter Miami sobre Montreal, alcanzando los 18 tantos en la temporada de MLS.

Messi todavía tiene contrato largo con Inter Miami

El dato central es contractual. Messi extendió su vínculo con Inter Miami y actualmente tiene contrato hasta 2028. Eso significa que podría continuar jugando en Estados Unidos hasta los 41 años si cumple completamente el acuerdo.

Su despedida de Argentina, entonces, parece responder más a la necesidad de reducir la exigencia física y cerrar una etapa de más de dos décadas con la Selección que a una decisión de abandonar el fútbol inmediatamente.

Retirarse de la Selección puede alargar su carrera en Miami

Jugar con Argentina significaba viajes internacionales, concentraciones, partidos de Eliminatorias y torneos durante las ventanas FIFA. Sin ese calendario, Messi tendrá períodos más largos de descanso y recuperación durante la temporada de MLS.

Para un futbolista de 39 años, esa diferencia puede ser importante. Menos viajes y menos partidos internacionales podrían permitirle administrar mejor las cargas físicas y prolongar su carrera a nivel de clubes.

Es un escenario similar al que atravesaron otras grandes figuras en los últimos años de sus carreras: dejar la selección no necesariamente significa retirarse, sino concentrar los últimos esfuerzos en el fútbol de clubes.

Inter Miami sigue construyendo alrededor de Messi

Tampoco hay señales de que Inter Miami esté preparando una etapa sin él en el corto plazo. El club continúa incorporando jugadores y reorganizando su proyecto deportivo. En los últimos días anunció a Cristian “Kily” González como nuevo entrenador y avanzó en la incorporación del joven atacante brasileño Riquelme Fillipi.

Además, Miami juega desde 2026 en su nuevo estadio, uno de los proyectos centrales del crecimiento de la franquicia desde la llegada de Messi.

Su presencia sigue teniendo impacto deportivo, comercial y global para la MLS.

¿Podría regresar a Barcelona?

La posibilidad de un regreso a su amado Barça aparece periódicamente, especialmente ahora que Messi se encuentra en la etapa final de su carrera. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio concreto sobre una salida de Inter Miami ni sobre un regreso como jugador al Barcelona.

Con un contrato vigente hasta 2028, cualquier cambio necesitaría una decisión conjunta entre Messi y el club estadounidense. Por ahora, todo indica que Miami seguirá siendo el lugar donde Messi dispute la última parte de su carrera profesional.

La pregunta ya no es si seguirá, sino hasta cuándo

El retiro de la Selección marca uno de los cierres más importantes de la carrera de Messi, pero no necesariamente el último. Con contrato, minutos y goles, su futuro inmediato continúa ligado a Inter Miami.

La gran incógnita pasa ahora por otro lado: si llegará hasta 2028 o decidirá retirarse antes. Después de más de 20 años jugando simultáneamente para clubes y para Argentina, Messi entra por primera vez en una etapa en la que podrá concentrarse exclusivamente en su equipo.

Y eso podría hacer que su despedida definitiva del fútbol esté todavía un poco más lejos.

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