La Hormiga González debuta en Grecia y comete un oso increíble con el Olympiakos

El destino suele ser sumamente caprichoso con los delanteros y Armando González lo comprobó en carne propia durante su primera incursión en el balompié de Grecia al fallar lo que pudo ser su estreno goleador en el Olympiakos.

El atacante mexicano, recién contratado por el histórico cuadro helénico tras una negociación donde la directiva de El Pireo apostó una buena cantidad de billetes verdes por sus servicios, vivió un debut de contrastes en la actividad de la segunda jornada de la Superliga griega.

¡LA QUE SE PERDIÓ ARMANDOOOO! ??



Hormiga González llegó con TODA LA ACTITUD a Grecia y desde sus primeros minutos ya generó peligro en el área rival#AquiPasa pic.twitter.com/JKAOHCXKPY — Claro Sports (@ClaroSports) August 30, 2026

El apodado “Hormiga” saltó a la cancha con la premura y el hambre de demostrar de inmediato que posee un ADN goleador de élite, una intensidad que lo llevó a rozar el estreno de ensueño, pero que también le costó protagonizar una falla increíble frente al arco rival.

González ingresó al terreno de juego al minuto sesenta y nueve portando el dorsal treinta y cuatro en la camiseta, entrando como revulsivo en sustitución del mediocampista Joel Roca. El atacante de la Selección Mexicana, quien venía de disputar apenas catorce minutos en la pasada Copa del Mundo 2026, tardó menos de un cuarto de hora en hacer sentir su presencia en el eje del ataque.

¡LA HORMIGA AVISA! ????



Armando González realiza su primer tiro a puerta en Europa y en tan solo pocos minutos comienza a avisar del olfato de gol que tiene



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Con esa personalidad que caracteriza a los killers del área, el canterano azteca ejecutó un disparo veloz y con mucha agresividad que tomó por sorpresa a los aficionados locales, quienes se pararon de sus asientos ante la desfachatez con la que el juvenil encaró el compromiso desde sus primeros toques de pelota.

La jugada que pudo cambiar la historia y que seguramente le quitará el sueño en las próximas horas se presentó en el tramo agonizante del encuentro frente al Asteras Tripolis. Con sus cualidades de desmarque en el último tercio del campo, la “Hormiga” logró zafarse de la marca de los defensores centrales para quedar completamente solo frente a la portería con el marco abierto.

¡ESA ERA DE HORMIGOOOOL! ??



Armando González se encontraba solo con el arco abierto y Panagiotis Retsos decidió acabarla él



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Sin embargo, cuando lo más fácil parecía anidar el esférico en el fondo de las redes, la forma de meterle el empeine a la pelota causó que el tiro se elevara de manera dramática, terminando por impactarse con violencia en el travesaño ante la mirada aliviada del guardameta Nikos Papadopoulos, quien ya se sabía vencido.

Fueron un total de veintiséis minutos de rodaje para Armando González en una aduana que históricamente ha sido sumamente amigable para los futbolistas de nuestro país. El canterano mexicano se convirtió formalmente en el tercer jugador azteca en vestir la elástica del Olympiacos, una institución de alta exigencia donde dejaron una huella imborrable figuras como Nery Castillo y Alan Pulido, quienes lograron consagrarse campeones en el balompié griego.

? YA DEBUTÓ LA HORMIGAAAAAA ???



Armando González ve sus primeros minutos como jugador profesional en el fútbol de Europa



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Curiosamente, en este primer examen el delantero coincidió en la cancha con su compatriota Jordan Silva, defensor central mexicano que disputó los noventa minutos liderando la zaga del Asteras, redondeando una jornada con tintes tricolores en territorio europeo.

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