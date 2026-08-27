Armando Hormiga González se convierte en una de las transferencias más caras del Olympiakos

La exportación de Armando “Hormiga” González al Olympiakos de Grecia no es un traspaso cualquiera de esos que suelen pasar de noche en el Viejo Continente. Al contrario, el delantero jalisciense rompió los esquemas del fútbol helénico al convertirse, gracias a una transferencia millonaria, en una de las contrataciones más caras e importantes en toda la historia del club de El Pireo.

Para arrebatarle la joya a las Chivas Rayadas del Guadalajara, el cuadro de Atenas tuvo que romper el cochinito de los ahorros y sacar los billetes de debajo del colchón. La operación se cerró en 10 millones de euros fijos, pero la cifra global escalará hasta los 15 millones de euros netos debido a diversas cláusulas por variables y objetivos. Por si fuera poco, la directiva rojiblanca amarró el 12 por ciento de una futura venta, asegurando una tajada si el atacante explota en Europa.

Armando’s first steps at our training center! ??



¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! ?? pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

Con este valor de mercado, la “Hormiga” entra directo al Olimpo de la plantilla dirigida por el español José Luis Mendilibar. El mexicano se posiciona como el tercer futbolista más valioso de todo el plantel helénico, un peldaño apenas debajo del portugués Gustavo Sá y de la joya de la corona griega, Christos Mouzakitis, ambos tasados en 25 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

González mira desde arriba a figuras internacionales del club como el argentino Santiago Hezze, valuado en 14 millones, y al central italiano Lorenzo Pirola, quien se quedó estancado en los 11 millones de euros.

A nivel histórico, el esfuerzo económico de los griegos es brutal. La transferencia de Armando se mete directo al podio histórico del club, quedando muy cerca de los récords legendarios de la temporada 1999-2000, cuando Olympiacos desembolsó 13 millones de euros por el esloveno Zlatko Zahovic y 12 millones por el astro brasileño Giovanni Silva de Oliveira, procedente del Barcelona.

Semejante billetazo encima pone de inmediato los reflectores sobre el canterano del Rebaño Sagrado. La afición mexicana espera que esta aventura en Grecia sea la revancha perfecta para el artillero, quien de manera increíble apenas disputó 14 minutos contra Sudáfrica en el reciente Mundial 2026.

En la justa veraniega, Armando tuvo que pagar derecho de piso y aguantar banca como la cuarta opción ofensiva de la Selección Mexicana, tapado por la jerarquía de Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Guillermo “Memo” Martínez, en lo que fue juzgado como un gran pecado del técnico Javier Aguirre.

La presión en Grecia es inmediata y el cuerpo técnico no quiere perder el tiempo. Tras arribar la semana pasada y completar sus primeros entrenamientos al parejo del grupo, la “Hormiga” está lista para debutar este mismo domingo ante el Asteras Tripolis en la Jornada 2 de la liga local.

El atacante mexicano buscará demostrar desde el primer minuto que cada euro invertido valió la pena y que está listo para devorarse Europa y que las críticas y detractores que aseguran que cometió la peor decisión de su carrera por aceptar jugar en Grecia le hacen lo que el viento a Juárez.

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