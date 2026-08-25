Armando González analizó sus pocos minutos en el Mundial de 2026

Antes de ser anunciado como el nuevo fichaje del Olympiacos, Armando González tuvo la oportunidad de ser convocado a su primera Copa del Mundo. Este torneo funcionaría como una vitrina adicional para dar el salto a Europa. Sin embargo, la “Hormiga” solo jugó 14 minutos.

Armando González se quedó en el banquillo de suplentes en los partidos contra Corea del Sur, República Checa, Ecuador y en la eliminación de México ante la selección de Inglaterra. La “Hormiga” solo jugó 14 minutos en el primer partido de El Tri contra Sudáfrica.

En lugar de renegar esta escasez de minutos, Armando González reconoció estar muy agradecido con Javier Aguirre por llevarlo al Mundial. Armando González considera que muy pocos tienen la oportunidad de ir a la Copa del Mundo viniendo desde la Liga MX.

“Gracias por darme la oportunidad de ir al Mundial porque tengo diez u ocho partidos en selección, ¿cuándo habías visto que alguien así fuera al Mundial? Creo que es muy raro, yo nada más palabras de agradecimiento (para Aguirre), por haberme dado por haberme dado la oportunidad”, dijo González en TUDN.

Los agradecimientos de Armando González no lucen muy descabellados ni fuera de contexto. En el Mundial de Qatar 2022, Santiago Giménez se quedó fuera de la lista de Gerardo Martino. Antes de la Copa del Mundo, el “Bebote” tenía 11 goles, pero esto no fue suficiente para convencer al estratega argentino.

Críticas a su fichaje

Armando González fue cuestionado sobre las previsibles críticas de su llegada a Grecia. Los principales señalamientos establecen que el jugador mexicano no se fue a un torneo de gran nivel. La “Hormiga” respondió a estos cuestionamientos.

“Es que no me importa lo que diga otra gente. A mí solo me importa lo que yo hago”, respondió el exfutbolista de las Chivas de Guadalajara.

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