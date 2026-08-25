Cuartos de final de la Leagues Cup: alienaciones probables y dónde ver los partidos de este martes 25 de agosto

La fase eliminatoria de la Leagues Cup 2026 inicia este martes 25 de agosto. Rayados de Monterrey y el Club León son los primeros dos clubes de la Liga MX que iniciarán la ronda de cuartos de final. Repasa los detalles de estos partidos.

El primer duelo se desarrollará en el Toyota Park de Bidgeview. Rayados de Monterrey visitará a Chicago Fire. El conjunto mexicano llega a este encuentro tras una derrota contra el León 2-0 por la Liga MX. Los estadounidenses también resbalaron en su última presentación. Chicago Fire empató 1-1 con el New York Red Bulls por la MLS.

El otro duelo de la jornada lo protagonizará el Club León y Real Salt Lake. Este partido se jugará en el Dick’s Sporting Goods Park. Los felinos, como se mencionó anteriormente, derrotaron a Monterrey en su partido más reciente. Por su parte el conjunto estadounidense acumula tres partidos seguidos sin ganar. Su último triunfo fue ante Juárez 3-0, en el marco de este torneo.

Horarios, alineaciones probables y dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Monterrey vs. Chicago Fire

Horarios en Estados Unidos: 20:30 horas ET y 17:30 PT.

Transmisión en Estados Unidos: Apple TV.

Alineación probable de Monterrey: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Stefan Medina, Gerardo Arteaga; Fidel Ambríz, Jorge Rodríguez, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Hugo Cuypers.

Alineación probable de Chicago Fire: Chris Brady; Joel Waterman, Jack Elliott, Mauricio Pineda, Andrew Gutman; Anton Salétros, Robin Lod, Maren Haile-Selassie, Philip Zinckernagel; Jonathan Bamba, Robert Lewandowski.

Club León vs: Real Salt Lake

Horarios en Estados Unidos: 22:30 horas ET y 19:30 PT.

Transmisión en Estados Unidos: Apple TV.

Alineación probable del Club León: Oscar García; Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez, Fernando Beltrán, Jordi Cortizo, Luis Valadez; Daniel Arcila, Díber Cambindo.

Alineación probable del Real Salt Lake: Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Philip Quinton, Sam Junqua; Zach Booth, Noel Caliskan, Pablo Ruiz, Juan Manuel Sanabria; Lineker Rodrigues, Diego Luna, Sergi Solans.

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