Jhohan Romaña y la historia detrás del abrazo con Messi

Antes de la eliminación del Inter Miami de la Leagues Cup, Jhohan Romaña y Lionel Messi dejaron una de las imágenes más virales del torneo. En medio de una disputa del balón, un gran abrazo entre el colombiano y el argentino. Romaña reveló qué hay detrás de ese encuentro.

Esta imagen viral se generó en el duelo del miércoles 12 de agosto entre el Inter Miami y el Club León. En medio de lo que estaba en juego (la clasificación de ambos equipos), Jhohan Romaña demostró que no todo puede ser firmeza y malicia para combatir a un jugador talentoso. En medio del desequilibrio del argentino en la disputa del balón, Romaña lo sostuvo con un gran abrazo.

Más allá de la disputa del balón, Jhohan Romaña estaba viviendo un momento especial al compartir el mismo terreno de juego junto a su ídolo. “Era un sueño mío desde pequeño jugar algún día con él; se me dio”, dijo el defensor colombiano.

Más cerca de Lionel Messi

Jhohan Romaña reveló que hay una historia detrás de este abrazo. Se podía intuir que el defensor colombiano estaba siendo empático en medio del luto de Messi por el fallecimiento de su padre. Sin embargo, ambos futbolistas tenían un vínculo más allá de ser rivales en ese partido: pudieron ser compañeros en el Inter Miami.

“La verdad, cuando entró, le di las condolencias por lo de su padre. Después… nosotros ya teníamos cierta relación porque tuve una oportunidad de ir a Inter Miami y sé que él estuvo intercediendo un poco; me preguntó por qué no había ido con ellos. Se dio en el uno a uno, fue una linda charla y la jugada se dio natural. Contento por eso”, reveló.

El defensor colombiano es un reciente fichaje del Club León. Jhohan Romaña ha judo en Paraguay, Estados Unidos y Argentina. El futbolista cafetero está muy bien referenciado en la MLS. Antes de llegar a México, el Inter Miami pudo haber sido su destino. La Leagues Cup puso el camino de ambos en contra, pero la camaradería salió a relucir.

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