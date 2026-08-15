Leagues Cup 2026: cómo quedaron los cuartos de final

La Leagues Cup 2026 ya entró en su etapa decisiva. Solo quedan ocho clubes en carrera. La Liga MX y la MLS comienza de nuevo el debate sobre cuál torneo tiene mejores clubes. Conoce cuáles serán los participantes de cada torneo.

Los cuartos de final serán divididos en dos días. Como ya se conocía, todos los partidos serán en Estados Unidos. El martes 25 y el miércoles 26 de agosto se definirán a los semifinalistas.

Rayados de Monterrey vs. Chicago Fire

El El SeatGeek Stadium de Illinois será el escenario del duelo entre Rayados de Monterrey y Chicago Fire. Los mexicanos pasaron en el último puesto tras acumular seis puntos. El conjunto de Matías Almeyda cayó en su primera presentación contra Orlando City 2-1, pero luego se recuperó con victorias ante el Inter Miami 1-2 y Nashville 1-2.

Chicago Fire tuvo un pleno de victorias: derrotaron 2-1 a Cruz Azul, vencieron 3-1 al Santos Laguna y cerraron con un triunfo 2-0 contra el Necaxa.

León vs. Real Salk Lake

El otro partido del martes 25 de agosto será en el Dick’s Sporting Goods Park de Colorado. El Club León ganó todos sus partidos en el torneo: Inter Miami 2-3, Orlando City 1-2 y Nashville 0-1. Su rival será el ofensivo Real Salk Lake, club que marcó 8 goles en sus 3 partidos de la primera ronda.

Toluca vs. Austin FC

El Sports Illustrated Stadium recibirá a los Diablos Rojos del Toluca. El conjunto mexicano derrotó a Seattle 3-0 y a FC Dallas 3-1. Sin embargo, el conjunto de Antonio Mohamed resbaló 0-1 contra Los Ángeles FC.

El rival será Austin FC. El club estadounidense obtuvo un paso firme en la primera ronda. Después de resbalar en la primera jornada 1-1 contra el América, el Austin venció 3-0 al Club Puebla y derrotaron 2-0 a los Xolos.

América vs. Columbus Crew

El duelo que cierra los cuartos de final lo protagonizarán el Club América y Columbus Crew. Este duelo se desarrollará en el Dignity Health Sports Park de Carson el 26 de agosto.

El América empató 1-1 en la primera jornada contra Austin FC. El conjunto de Guillermo Almada enderezó su rumbo con las victorias ante Portland 3-1 y contra San Diego FC 3-1. Columbus Crew obtuvo resultados a la inversa: vencieron al Atlas 3-1 y al Pachuca 2-1, pero en su último partido empataron 1-1 con los Pumas.

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