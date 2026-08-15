Efraín Juárez no le cierra las puertas a la Liga MX

Efraín Juárez es uno de los pocos entrenadores mexicanos que dirige en torneos internacionales. Juárez lidera un proyecto en el Győri ETO FC de Hungría. Pero el exentrenador de los Pumas de la UNAM reconoce que extraña el fútbol mexicano.

En una entrevista con el diario Récord, Efraín Juárez aseguró que le gustaría regresar a la Liga MX. El entrenador mexicano considera que es una necesidad mutua de regresar en el torneo.

“Pero tampoco puedo decir que no me gustaría regresar a mi país, creo que hoy también México extraña a Efraín Juárez, la Liga extraña, pero siempre vamos a estar”, dijo el entrenador del Győri ETO FC.

Efraín Juárez tiene a sus personas más importantes viviendo en México. Aunque el regreso de Juárez no queda descartado, el propio entrenador resaltó que antes de regresara a los Pumas tenía varios años viviendo fuera de México.

“Vuelvo a lo mismo la casa siempre se extraña. México es un país que me ha dado todo, soy muy orgulloso de ser mexicanos, ahí está mi papá, está mi familia, pero también hay que reconocer que antes de Pumas tenía 15 años de no vivir en México”, agregó.

Con la mente tranquila después de los Pumas

A pesar de haberse ido del club tras perder una final, Efraín Juárez considera que está en paz con los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano siente que le ofreció todo lo que le podía dar a Los del Pedregal.

“Decirles que en todo momento como jugador como entrenador, di la vida por ese club, la vida, creo que estamos en paz, estamos empate, no nos debemos nada, ni el club a mí ni yo al club”, sentenció.

Efraín Juárez dirigió 60 partidos en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano dejó un registro de 24 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Juárez s e fue sin títulos en los bolsillos.

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