Efraín Juárez está tranquilo con lo que hizo en los Pumas de la UNAM

Efraín Juárez tuvo su primera experiencia como entrenador en México con los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano hizo que Los del Pedregal volvieran a competir. Luego de varios meses de haber firmado por un club europeo, Juárez recuerda a los Pumas como su casa.

El conjunto universitario tiene una gran importancia en la carrera de Efraín Juárez. El estratega mexicano recuerda con cariño su etapa en el banquillo de los Pumas.

“Es mi casa. Obviamente, es mi casa. Siempre lo he dicho, soy ahí, me hice ahí. Y creo que les he entregado siempre, como jugador, como entrenador, todo lo que tengo y lo que está dentro de mí“, dijo Juárez en una entrevista con David Faitelson.

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A pesar de que no logró alzar un trofeo, Efraín Juárez está satisfecho con su trabajo hecho dentro del conjunto mexicano. Los Pumas llegaron a una final y, aunque la perdieron, volvieron a estar cerca la gloria dentro de la Liga MX.

“La realidad es que yo me dediqué de cuerpo y alma al club, en todos los sentidos. Me entregué, realmente, en todo momento… creo que al final la gente conectó, la gente se sintió representada por lo que veía dentro de la cancha, del terreno de juego. Y eso es una de las cosas que, obviamente, yo me quedo porque cumplí lo que yo prometí”, agregó.

Efraín Juárez dirigió 60 partidos en su primera pasantía con los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano dejó un balance de 24 victorias, 19 empates y solo 17 derrotas. Este proceso le valió una oportunidad en el fútbol de Hungría con ETO FC.

De esta manera es como el Gy?ri ETO de Efraín Juárez quedo eliminado en la 3ra Ronda de Clasificación ante el Riga FC con un global de 1-2



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Hasta ahora, Juárez ha tenido un comienzo lento en el fútbol de Hungría. El estratega mexicano ha dirigido ocho partidos oficiales. Juárez mantiene un registro de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. El ETO FC quedó fuera de la fase de clasificación para la Conference League.

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