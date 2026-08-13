Leagues Cup: repasa a todos los campeones de este torneo

La Leagues Cup es un torneo que cada vez gana más importancia en el fútbol de Concacaf. Los equipos de la MLS y la Liga MX se debaten el primer título continental que sirve de antesala a la Concachampions. Repasa a todos los ganadores de este torneo.

La primera edición quedó en manos de Cruz Azul. En un formato reducido, “La Máquina” venció a los Tigres de la UANL en la final. Este duelo se desarrolló en el Sam Boyd Stadium (Las Vegas, Nevada). Cruz Azul se llevó la victoria por 2-1.

El Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada), fue el escenario de la segunda final de este torneo. En esta edición el Club León se alzó con el título. El conjunto mexicano derrotó 3-2 a Seattle Sounders.

En 2023 se expandió la cantidad de participantes de este torneo. Esa fue la primera edición que un conjunto estadounidense se quedó con el trofeo. El Inter Miami venció a Nashville por la vía de los penales (9-10) tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario. Esta final se jugó en el Geodis Park (Nashville, Tennessee).

La siguiente edición volvió a ser para un club de la MLS. En una final estadounidense, Columbus Crew derrotó a 3-1 a Los Ángeles FC. Este partido se llevó a cabo en el Lower.com Field (Columbus, Ohio).

El último antecedente también tuvo una final estadounidense como plato principal. En el Lumen Field, Seattle, Seattle Sounders goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi. Esta ha sido la mayor goleada en una final de la Leagues Cup.

Hasta ahora el contador va 3-2 a favor de la MLS. Un Club de la Liga MX no se queda con este trofeo desde que lo levantó el Club León en 2021.

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