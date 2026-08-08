Uno de los goleadores históricos de la MLS sigue sin equipo

Josef Martínez es un delantero venezolano que dejó su huella en la Major League Soccer (MLS). El atacante sudamericano es uno de los goleadores históricos del fútbol estadounidense. A pesar de su palmarés, Martínez es agente libre a sus 33 años.

Entre los 10 máximos goleadores en la historia de la MLS, Josef Martínez es el único jugador activo que tiene la oportunidad de seguir ascendiendo en la tabla.

El delantero venezolano ocupa el puesto 6 del ranking. Josef Martínez ha logrado acumular 130 goles en la MLS, según Transfermarkt. Martínez está a 4 goles del puesto número 4 y a otros 39 de igualar el primer lugar.

Josef Martínez convirtió 98 goles en el torneo con la camiseta del Atlanta United. El venezolano sumó otros 11 con Montreal y festejó otras 14 dianas con San José Earthquakes.

Con 33 años, Josef Martínez es un agente libre bastante apetecible para cualquier club. A pesar de que su paso por México no fue el mejor, Martínez es un futbolista probado en la MLS y sus números así lo demuestran.

Antecedente gris en México

En enero de 2026, Josef Martínez dejó San José Earthquakes para sumarse a los Xolos de Tijuana de Sebastían Abreu. Esta fue la primera experiencia de Martínez en territorio mexicano. El venezolano no pudo dejar buenos registros en la Liga MX.

Josef Martínez solo pudo disputar 9 partidos con la camiseta de los Xolos (solo 1 como titular). En poco más de 240 minutos dentro del campo, el delantero venezolano solo pudo anotar 1 gol. El “Loco” Abreu no le dio muchas oportunidades.

Lista de goleadores históricos de la MLS

Chris Wondolowski – 400 partidos – 169 goles

Kei Kamara – 442 partidos – 146 goles

Landon Donovan – 340 partidos – 145 goles

Jeff Cunningham – 365 partidos – 134 goles

Jaime Moreno – 340 partidos – 133 goles

Josef Martínez – 213 partidos – 130 goles

Bradley Wright-Phillips – 231 partidos – 114 goles

Ante Razov – 259 partidos – 114 goles

Jason Kreis – 301 partidos – 108 goles

Dwayne De Rosario – 342 partidos – 104 goles

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